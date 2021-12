Após votação em chapa única, a diretoria do Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste) foi renovada para mais um ciclo de mandato, compreendendo o período de 15/01/2022 a 14/01/2025. O executivo Ronaldo Dalcin, que conta com mais de 20 anos de atuação no setor segurador, permanece à frente da presidência e espera continuar o trabalho em prol do fortalecimento da cultura do seguro na sua região sindical.

“Iniciamos a nossa primeira gestão, em janeiro de 2020, quando o mundo já se encaminhava para uma situação de pandemia. Então, assim como outras atividades, tivemos que nos adaptar e inovar para empreender neste cenário tão difícil. Promovemos diversos encontros virtuais para debater o mercado, atualizamos o nosso canal do Youtube e nos reposicionamos nas redes sociais. Desta forma, conseguimos nos manter próximos do nosso público e divulgar os mais diversos produtos de seguro. Considero um balanço extremamente positivo”, avalia Dalcin.

Para o próximo mandato, o executivo projeta a continuidade do trabalho que já vem sendo feito, agora com a possibilidade de realizar ações fora do ambiente virtual, mas sempre preservando os cuidados que continuam sendo necessários. “Começamos a planejar nossos encontros presenciais, seguindo todos os protocolos e visando aproximar ainda mais ao agentes desse setor nos 13 estados da nossa extensa abrangência territorial”, completa.

Segundo o presidente, o sentimento é de dever cumprido e determinação para iniciar este novo ciclo. “Agradeço sobremaneira a toda a diretoria que está junto comigo nesta missão, aos nossos delegados, que nos representam nos estados da nossa região sindical, aos presidentes de outros sindicatos pela sinergia e parceria nas ações e, claro, a todo o ecossistema segurador, especialmente as nossas 13 associadas”, finaliza.

Com sede no Recife, o Sindseg N/NE atua nos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Amapá e Rondônia.

