Desejando imprimir mais velocidade ao processo de inovação, a nstech criou a nstech Ventures, braço focado em logtechs, insurtechs, IoT e mobilidade, entre outras startups do ecossistema. “Estamos abertos a todas as boas ideias e projetos. Temos recursos para investir em parcerias ou aceleração de startups. Até avaliamos aquisição. Queremos atrair talentos, contribuir para o seu sucesso e colocar à disposição do mercado, integrando ao nosso portfólio”, afirma Cileneu Nunes, que lidera a área.

A prioridade é fazer investimentos SEED, que podem chegar a R$ 5 milhões por startup em fase final de validação do produto e início de tração. “Não definimos o limite do aporte. Vai depender do número de propostas que recebermos e estiverem alinhadas à nossa estratégia. Um ponto forte é a capacidade de conectar as startups com os clientes das 13 empresas da plataforma, fazer negócios de fato e acelerar o crescimento. Esse diferencial é indiscutível, pois a empresa já atende a 45 mil clientes, sendo 35 mil transportadoras, e conta com 2,1 milhões de motoristas de caminhão no seu banco de dados”, diz o executivo.

“A criação da nstech ventures está alinhada à proposta central da plataforma de mudar o ecossistema da logística através da tecnologia e da inovação aberta e colaborativa”, reforça Vasco Oliveira, CEO da companhia.

O Brasil gasta cerca de 12,3% do PIB com logística contra 7,8% dos Estados Unidos e mais de 40% dos caminhões rodam vazios. Além disso, é o 3º no mundo em roubos de cargas (14,2 mil/ano) e ocorrem nas rodovias federais mais de 11,2 mil acidentes/ano envolvendo caminhões. E, a estatística mais dramática: há 14,5 mortes por dia nas rodovias brasileiras.

“A tecnologia, incluindo inteligência artificial e big data, é a resposta para reduzir o dramático número de mortes e prejuízos materiais nas estradas em acidentes envolvendo caminhões de cargas, além de melhorar a qualidade, o custo e o prazo das entregas. Nesse processo, a nstech Ventures encaixa-se perfeitamente para motivar startups, jovens de talento e empreendedores a se juntar a nós nesse processo ao mesmo tempo desafiador, instigante e atrativo”, assinala Eduardo Steinberg, sócio da nstech.

A criação da nstech Ventures responde a uma solicitação do ecossistema de logística colhida no LogFuture, evento que reuniu dezenas de profissionais e empresas dos diversos segmentos da cadeia, que apresentaram suas dores, necessidades e visão de futuro.

“A partir das contribuições dos próprios agentes do mercado temos a noção clara de que frentes devem ser priorizadas nesse processo inovativo. O primeiro ponto é o pensamento de cadeia, segundo o qual todos os elos participantes têm de estar conectados e satisfeitos com o resultado. Para que isso ocorra, há um longo caminho a percorrer e, certamente, inúmeros projetos a colocar em prática. É o que estamos buscando”, complementa Nunes.

