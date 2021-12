A Claro e a sua parceira Liberty Seguros estão expandindo a oferta de contratação do seguro Proteção Móvel para a base de clientes pré-pagos da operadora. A partir de agora, por valores a partir de R$ 2,99 por semana, os clientes que possuírem celulares de valor superior a R$ 300 poderão aderir ao seguro Proteção Móvel para proteger seus aparelhos em caso de roubo ou furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo.

“O cliente pré-pago da Claro já conta com serviços financeiros digitais, como o SOS Recarga, adiantamento de crédito recarga, e o Claro pay, conta digital gratuita com vantagens, como recarga e bônus nos pacotes semanais e mensais em dobro. Agora ampliamos estes serviços com o Proteção Móvel, seguro de celular com cobertura, franquia e preço aderentes aos aparelhos utilizados pelos clientes pré-pagos, para lhes dar a tranquilidade de sempre estarem conectados”, diz Maurício Santos, diretor executivo de Serviços Financeiros da operadora.

“Os aparelhos móveis hoje têm um papel indispensável no dia a dia das pessoas e, com um seguro, os consumidores podem aproveitar todos os momentos sem se preocupar com roubos e furtos qualificados dos celulares. Com o novo Proteção Móvel para clientes pré-pagos, a Liberty Seguros garante essa proteção e reforça o compromisso de oferecer as melhores soluções para atender os clientes”, afirma Beatriz Protasio, country manager da Divisão de Riscos Especiais da seguradora.

Ao contratar o seguro Proteção Móvel, os clientes da Claro são poupados de pagar o preço total para substituir seu celular em caso de roubo ou furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo. Pagam uma franquia com base no valor do aparelho, sendo que para aparelhos acima de R$ 1.000,00 a franquia será de, no máximo, R$ 200. Assim que o sinistro for aprovado e a franquia paga, o cliente receberá um aparelho de reposição que será enviado de forma rápida e conveniente para a sua casa.

Os clientes podem ativar o seguro Proteção Móvel enviando uma mensagem de texto (SMS) com a palavra SEGURO para 3202 ou discar * 1052 # a partir de uma linha pré-paga da Claro. Mais informações estão disponíveis no site.

N.F.

