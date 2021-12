A Ciclic, empresa digital de seguros e serviços da BB Seguros, firmou parceria com o Broto, plataforma de negócios que atua para facilitar o acesso do produtor rural a soluções em prol do desenvolvimento da lavoura, aumento da produtividade e gestão de riscos.

Com a iniciativa, as empresas vão oferecer o serviço Saúde Protegida, de telemedicina 24h e agendamento de consultas médicas à distância, com condições especiais para esse público. A solução contempla desconto em medicamentos, orientação nutricional e agendamento com especialidades como Clínica Médica, Cardiologia, Psiquiatria, Endocrinologia, Nutrição e Psicologia.

“Sabemos que a distribuição de médicos pela população nas áreas mais isoladas não é a mesma que em grandes centros urbanos. Pelos meios digitais, conseguimos maior capilaridade, levando atendimento aos produtores, com valor bem acessível. Temos previsão de outras novidades, para atender empreendedores do campo”, destaca o CEO da insurtech, Gustavo Zobaran.

Segundo o estudo Demografia Médica no Brasil 2020, a disponibilidade de profissionais de saúde é extremamente desigual ao comparar as capitais, que contam com 5,65 médicos distribuídos por mil habitantes, e as cidades do interior, que possuem taxa bem inferior, de 1,49. Nesse cenário, a telemedicina se consolida como uma solução. Criado em junho de 2020, o Saúde Protegida da Ciclic, com cobertura nacional, realizou, em seu primeiro ano no mercado, mais de 2,7 milhões de teleconsultas.

“A parceria com a Ciclic é estratégica e muito especial para o Broto. Para gerir a fazenda com energia e plena dedicação, o produtor precisa estar com a saúde em dia e ter a tranquilidade de saber que a sua família também está sendo cuidada. Nesse sentido, o acesso a um serviço de saúde de qualidade, com a comodidade das teleconsultas, tem impacto direto no sucesso do empreendimento rural”, destaca Rogério Idino, presidente da Brasilseg.

Com o propósito de disponibilizar no ambiente digital tudo o que o produtor rural precisa para crescer de forma segura e sustentável, o Broto atua hoje em quatro grandes frentes: loja virtual com mais de 1.700 produtos e serviços, acesso facilitado às linhas de crédito do BB e às proteções da BB Seguros, disseminação de conhecimento (cursos, artigos, boletins sonoros, relatórios e lives) e feiras virtuais periódicas, com ofertas exclusivas. Em breve, o ecossistema digital também fará recomendações personalizadas aos produtores com base em inteligência de dados.

Revista Apólice