Os últimos anos trouxeram inúmeros desafios tanto para as pessoas quanto para as empresas. Mesmo que o cenário do próximo ano ainda esteja cheio de incertezas, algumas tendências surgem como guia para quem quer investir no seu negócio ou tirar a sua ideia do papel. A Capemisa Seguradora destaca três pontos que merecem atenção no próximo ano:

Humanização globalizada

A humanização globalizada requer modelos de negócios disruptivos que andam contra as antigas regras gerais da sociedade que entraram em colapso, principalmente durante a pandemia. Ela tem como foco o bem-estar e a saúde e traz novas necessidades, como: educação emocional, prazer pela simplicidade e pelo que realmente importa, individualismo não egoísta, identidades plurais e diversidade, confiabilidade, economia compartilhada e consumo verde.

Integração total entre o mundo digital e o mundo físico

É preciso estar atento à evolução da comunicação digital e se preparar para comunicar-se por meio dos novos dispositivos que estão surgindo no mercado, como relógios digitais, pulseiras inteligentes, instrumentos subcutâneos ou mesmo algo ainda desconhecido. Robôs domésticos, internet 5G, realidades híbridas, blockchain, moedas invisíveis, metaverso, mobilidade inteligente, bens digitais, e-sports e machine learning são outros temas fortes para um mundo cada vez mais conectado e que, com certeza, são oportunidades incríveis de negócios.

Nova moeda: o tempo e as experiências

Embora as pessoas desejam desfrutar dos recursos tecnológicos, ao mesmo tempo, elas têm buscado vivenciar o distanciamento deles. Os bens materiais têm perdido força e seu espaço tem sido preenchido pelas experiências. Por isso, a otimização do tempo tem sido uma das maiores metas da sociedade atual, pois ela dá possibilidade de viver mais experiências. Os produtos e serviços que ajudem o consumidor a ganhar mais tempo terão grande destaque.

