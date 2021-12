A Buonny entra em nova fase. A empresa, que faz parte da nstech, plataforma aberta de tecnologia para logística e mobilidade, acaba de anunciar novidades: mudança na marca, migração para nova estrutura, muito mais inovadora e alinhada com a nova visão da empresa, além de crescimento expressivo em 2021.

Crescimento

Após a integração com a Nstech, a companhia deu um salto no mercado brasileiro. De dezembro até setembro, a empresa cresceu 17% e, em 2022, a expectativa é de chegar a 20%. Entre os motivos, estão inúmeras iniciativas, bem como investimentos massivos em tecnologias de ponta para transformação digital e para o reposicionamento de marca da companhia. Somente em tecnologia, a empresa quadruplicou seus investimentos em comparação aos anos anteriores.

Entre as iniciativas, está a gestão mais eficiente e rentável. Além disso, foram implementadas metodologias como, Lean (Introduzida pela Porsche Consulting), OKR, OBZ (Introduzida pela Miralta) e criados setores de CS – Customer Sucess (Sucesso do Cliente), de proteção e segurança de dados (LGPD).

De acordo com Eliel Fernandes, CEO da gerenciadora, “aguçamos o senso de urgência e ganhamos ainda mais foco nos temas relevantes da empresa, sempre com a visão dos clientes, que passam a ser mais sustentáveis, competitivos e eficientes em seus negócios”.

Novo escritório

Para o novo momento, a Buonny acaba de mudar para espaço no bairro de Pinheiros, em São Paulo, com conceito aberto em 1.245 m², que permite gestão ainda mais horizontal.

O escritório é totalmente integrado, com as lideranças no mesmo ambiente, o que gera mais dinâmica na tomada de decisões e amplia a sensação de acolhimento para os colaboradores no novo ambiente. Somente a operação de segurança ficará separada no novo endereço.

O projeto, concebido pela Equity Design, terá Quick Meetings, ou seja, espaços para reuniões rápidas, sala de produção de conteúdo, área de descompressão para os colaboradores entre outras funcionalidades e instalações.

Modernização da marca

Diante de tantas mudanças e a nova fase, a empresa investiu também na modernização de sua marca para refletir a evolução para uma empresa cada vez mais tecnológica.

Trata-se de um marco na história da empresa, que está no mercado há 26 anos. Dentro desse cenário, destaca-se a Buonny Tech, anteriormente chamada BPS, que assume o papel de oferecer soluções integradas de telemática, envolvendo hardwares e softwares de última geração com foco no controle dos riscos e prevenção de acidentes.

A nova identidade foi desenvolvida por Sérgio Magalhães e Gustavo Sobral, da Equity Design, cujos trabalhos de branding, design e arquitetura transformam os negócios dos seus clientes, gerando resultados significativos.

Dessa forma, a marca ressignificada mostra uma revolução tecnológica nos serviços da empresa, sempre com foco em acrescentar valor aos negócios de clientes e parceiros, enquanto reflete tecnologia na prestação de serviços para logística e GR, agregando aos princípios da empresa uma agenda de compromissos em ESG, ou seja, na adoção de melhores práticas nos quesitos social, ambiental e de governança, como parte dos valores da empresa.

Em relação às soluções atuais, elas continuarão sendo oferecidas aos clientes, porém, embarcadas nas novas marcas de produtos, com constante aprimoramento para garantir ainda mais eficiência para quem contrata. Uma nova identidade e novos nomes que refletem as inovações implementadas às soluções e o atual momento da empresa.

“A modernização foi criada em um processo com uma grande série estudos; seu objetivo foi renovar a imagem da empresa para os próximos anos como uma empresa moderna, tecnológica. Muito importante também em sua construção era ser uma marca atemporal e se sobressair em relação as concorrentes. O novo desenho visa modernizar, acrescentar algo novo e trazer mais leveza”, diz Eliel.

Tecnologia

Com massivos investimentos em tecnologia, muitas novidades estão surgindo. A empresa está posicionada para soluções SaaS, ou seja, todos os custos de desenvolvimento e infraestrutura são de sua responsabilidade; o cliente poderá contratar e utilizar as soluções via internet. Isso reforça ainda mais a preocupação de as soluções serem mais eficientes, o que traz benefícios diretos aos clientes transportadores e embarcadores.

Referência no mercado de GRs, líder no serviço de background check e pioneira no monitoramento de cargas, a Buonny também está trazendo novidades para aumento da produtividade, segurança e prevenção de acidentes dentro das suas soluções. A BuonnyTech, nova divisão da marca, trará soluções em telemática, que envolvem hardware e software de última geração, e irá gerar aumento de produtividade no segmento do transporte de cargas e uma redução significativa dos acidentes com nossa nova solução BSafe.

O BSafe é uma solução que une softwares que analisam dados coletados por dispositivos de alta tecnologia, para fortalecer e melhorar a segurança da sua frota, visando proteger o nosso bem mais precioso e irrecuperável: a vida. O principal foco de atuação é o comportamento do motorista, em relação ao controle de velocidade, detecção de fadiga e monitoramento de trechos com curvas perigosas.

A companhia também está desenvolvendo um modelo inovador de venda do serviço de background check por meio de um sistema de autosserviço online em seu site, pelo qual o cliente conseguirá contratar e já iniciar a utilização da solução Buonny em alguns cliques, da forma mais prática possível.

No planejamento, já constam lançamentos de mais quatro novas soluções até o primeiro semestre de 2022 e a empresa continua sempre em busca das melhores tecnologias do mercado para desenvolver soluções que contribuam com a melhora do desempenho do mercado de logística e GR.

Recursos humanos

Hoje, a Buonny tem 650 colaboradores, que atuam na matriz, em São Paulo, e nas filiais no Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Centro-Oeste, e que receberão mais investimentos para estimular o crescimento profissional e pessoal das equipes, por meio de programas de inclusão, treinamentos e palestras.

Para a nova fase, foram desenvolvidos conteúdos específicos sobre a mudança e os benefícios da localização e sobre o design diferenciado e inovador do espaço da nova sede. A gerenciadora ainda fez uma gincana com atividades em redes sociais e participação em eventos internos, vídeo tour da nova sede, comunicação visual interna, palestras online sobre reposicionamento e artigos informativos sobre a mudança, ações voltadas para os públicos internos.

“No atual cenário, o perfil do colaborador Buonny é de um profissional colaborativo, gestor da operação e do negócio, com forte habilidade de relacionamento, dinâmico, interessado em tecnologia e socialmente engajado. São profissionais que buscam inovação e constante atualização e, por isso, a mudança será altamente positiva para todos eles”, afirma Eliel.

N.F.

Revista Apólice