A Brasilprev anunciou Adriano Francisco como novo superintendente de Consultoria, Riscos e Modelagem de Investimentos da companhia. O executivo será responsável pela assessoria aos consultores, gerentes e clientes na elaboração do portfólio de investimentos adequados para cada perfil de investidor. A área recém-criada estará à frente do gerenciamento de processos referentes a risco de mercado, crédito e liquidez, além de conduzir as questões relacionadas ao desenvolvimento e manutenção de modelos econômico-financeiros.

Essa estratégia reflete uma das premissas da empresa em colocar o cliente no centro das decisões ao oferecer uma consultoria especializada, identificando as melhores opções de fundos de acordo com o momento de vida, perfil e necessidade do cliente.

Adriano Francisco construiu uma sólida carreira na Brasilprev e faz parte do time desde janeiro de 2001. Profissional com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, já passou pelas áreas de back office, compliance, riscos, ALM e planejamento de investimentos. Ele é formado em Administração pela PUC-SP e possui MBA Executivo pelo Insper.

