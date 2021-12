A Berkley International do Brasil Seguros S.A anunciou a contratação de Camila Davoglio como superintendente atuarial, dados e produtos. Com 20 anos de experiência no mercado segurador, Camila possui formação em ciências atuariais pela PUC-USP, pós-graduação em gestão estratégica de negócios e especializações em inovação.

Como desafio inicial, a executiva destaca a importância de estruturar as informações que a seguradora já possui, convertendo em dados, para utilização no gerenciamento dos portfólios. Com relação aos produtos, o objetivo é trabalhar muito próximo aos responsáveis pelas linhas de negócio, contribuindo com ideias e soluções para entregar produtos cada vez mais inovadores. “O objetivo é contribuir para que a empresa tenha a capacidade de gerenciar os portfólios de uma forma mais detalhada, com um acompanhamento próximo das suas reservas e que tenha controle dos dados”, comenta Camila Davoglio.

Olhando para os corretores, a executiva acredita muito na proximidade, flexibilidade e capacidade no atendimento diário. Reforça a importância em fortalecer essa parceria, mostrando que a Berkley está evoluindo com o mercado, possibilitando que os corretores se desenvolvam também.

Camila comenta ainda sobre os principais desafios do mercado de seguros pós pandemia. Ressalta que o perfil dos clientes em geral mudou muito, não só para o mercado de seguros, mas para todos os mercados. “Ao meu ver, esse será o grande desafio, num mercado considerado conservador, temos que provocar essa transformação e evolução para o consumo do seguro. Os produtos estão ficando mais específicos, atendendo o cliente de forma personalizada. Devemos nos adaptar a todas as mudanças que estamos passando com as novas regulamentações, diferentes formas para se chegar ao cliente, acessibilidade do seguro e também como trabalhar com grandes volumes de dados”, completa.



N.F.

Revista Apólice