Apesar do recente crescimento, o mercado de crédito imobiliário brasileiro ainda é incipiente em comparação com economias desenvolvidas. O Brasil possui 10% de penetração do PIB em crédito imobiliário, enquanto os EUA, por exemplo, chegam a 60% do mesmo indicador. Uma das principais diferenças entre os dois mercados é a presença do Seguro de Recebíveis Imobiliários (ou Mortgage Insurance), que é obrigatório para qualquer financiamento de imóveis com Loan to Value acima de 80% nos EUA. Inexistente no mercado brasileiro, o seguro chega pela insurtech AVLA, única seguradora a operar o produto na América Latina. A primeira apólice emitida foi feita em parceria com a Creditú, fintech parte do Grupo AVLA e a expectativa é que a modalidade atinja R$300 milhões de capital segurado já no ano que vem.

O Seguro de Recebíveis Imobiliários é um produto que resguarda os investidores de instrumentos de dívida com garantia imobiliária, pessoas físicas ou jurídicas, como CRIs e FIDCs, por exemplo. O seguro protege o investidor em caso de inadimplência do cliente financiado, permitindo que os créditos sejam originados com condições mais atrativas para os clientes financiados (taxas de juros, prazo, LTV…) e com uma melhor percepção de risco pelo investidor.

“O nosso seguro é voltado para os investidores, com o qual garantimos o risco de crédito das operações. Caso o cliente pessoa física não consiga pagar as mensalidades do financiamento a AVLA fica responsável por liquidar essa dívida sem ônus para o investidor”, explica Thiago Neme, Gerente de Mercado de Capitais da empresa.

O CEO da AVLA no Brasil, Felippe Astrachan, explica que o objetivo é dar luz à relevância dessa modalidade para um novo mercado, já com a experiência e liderança tanto no Peru quanto no Chile. “Nossa meta é apoiar o desenvolvimento do mercado imobiliário brasileiro e permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso a opções de financiamento imobiliário com melhores condições. Conseguimos em apenas 2 meses desenhar e originar a primeira apólice do produto no Brasil, o que mostra a aderência e necessidade latente por uma solução como essa”.

Presente no Chile, Peru, México e Brasil, a AVLA oferece suporte para mais de 50 mil empresas com os serviços de seguro de recebíveis imobiliários, de garantia, de crédito, garantia judicial com forte presença na América Latina.

