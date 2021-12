A Assurant anunciou sua mais nova parceria: a partir de dezembro o seguro de garantia estendida comercializado pela Electrolux serão garantidos pela Assurant e terão a cobertura complementar de danos elétricos, oferecendo ainda mais proteção e tranquilidade para os clientes da marca.

“O produto ofertado para os clientes Electrolux, com a cobertura adicional de danos elétricos garante maior proteção desde a garantia de fábrica. Pensamos em um produto completo, para que a assistência e, consequentemente a experiência, seja a melhor possível. Queremos fidelizar o cliente na venda e no pós-venda também”, afirma Marcel Giacon, Diretor de produtos e digital da Assurant.

A cobertura complementar da Assurant de danos elétricos cobre, durante a vigência da garantia de fábrica, os danos causados por oscilações de energia, curto-circuito, descargas elétricas ou queda de raio que ocasionem a queima ou mau funcionamento do aparelho.

“Buscamos por parceiros que ofereçam soluções que transformem a vida de nossos consumidores para o melhor. Nos últimos dois anos, com as rápidas mudanças nos hábitos de consumo e a ressignificação da relação com o lar e os eletrodomésticos, investimos fortemente em melhorias na oferta de serviços para nossos consumidores ao longo de toda a sua jornada, desde o atendimento consultivo antes da compra até serviços de assistência técnica e garantia estendida com cobertura complementar, este último, reflexo desta nova parceira”, conclui Gustavo Novais, Gerente de Produtos com foco em Serviços e Inovação no Pós venda para a Electrolux América Latina.

O seguro de Garantia Estendida pode ser adquirido pelo site da Electrolux, em uma das 11 lojas próprias da marca e também na rede de oficinas e assistências técnicas autorizadas.

K.L.

