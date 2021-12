Seja para deslocamento urbano ou uma rotina mais saudável, a bicicleta está ganhando cada vez mais espaço no dia a dia dos brasileiros. Além disso, com a pandemia, as bikes se tornaram uma ótima opção para quem quer fugir da lotação de ônibus e metrôs e evitar aglomerações.

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) projeta a produção de mais de 881 mil bicicletas para 2021. O perfil das “magrelas” procuradas por consumidores também mudou, segundo a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike): as bikes de até R$ 3 mil continuam sendo as mais procuradas (61% do total comercializado), porém a fatia de R$ 2 a R$ 3 mil foi a que mais cresceu, representando 29% do total das vendas.

Os números reforçam que a mobilidade sustentável é uma tendência crescente, o que representa oportunidades de negócios. “Para muitos, adquirir uma bike é um investimento significativo e, para assegurar que o ciclista tenha todo o suporte necessário ao usufruir do equipamento, contratar uma assistência é um passo importante”, defende Luciana Volante, gerente executiva de Marketing e Produtos da Europ Assistance Brasil.

A companhia oferece em seu portfólio o Assistência Bike, um produto voltado aos usuários que oferece suporte em caso de acidentes e serviços de conveniência envolvendo a bicicleta assistida. Dentre as suas principais coberturas e vantagens estão montagem de bicicleta, check-up do equipamento com reposição de algumas peças sem custo adicional, reparos, remoção da bicicleta e disponibilidade de meio de transporte alternativo em caso de acidente ou na impossibilidade de reparo da bike.

Quando solicitado o serviço de check-up, algumas peças estarão cobertas e à disposição dos prestadores, sem custo adicional para o usuário, como por exemplo: fita antifuro, conduíte PVC, terminal de conduíte e terminal de cabo, além de limpeza e lubrificação da relação e regulagem de câmbio e freios.

“Os serviços oferecidos pela Assistência Bike” são bastante úteis pois trazem comodidade e segurança aos usuários. Em uma situação de acidente, por exemplo, o fato de poder contar com um transporte que leve o ciclista de volta para casa ou para uma oficina traz para o usuário uma sensação de cuidado e proteção que fazem toda a diferença no nosso dia a dia”, finaliza Luciana.

N.F.

Revista Apólice