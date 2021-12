A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) divulgou nesta segunda-feira, 13 de dezembro, a lista de planos de saúde que terão a venda temporariamente suspensa devido a reclamações relacionadas a cobertura assistencial. A medida faz parte do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. Nesse ciclo, a entidade determinou a suspensão de 12 planos de 4 operadoras devido a reclamações efetuadas no 3º trimestre deste ano.

A proibição da venda começa a valer no dia 17 de dezembro. O objetivo da suspensão de planos é impedir a entrada de novos usuários em planos com problemas na assistência até as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento. Dessa forma, os 55.197 beneficiários desses 12 planos suspensos ficam protegidos com a medida. Importante esclarecer que é permitido ingresso de novo filho, novo cônjuge, ex-empregados demitidos ou aposentados nos contratos já vinculados aos planos suspensos.

Além das suspensões, a ANS também divulga a lista de planos que poderão voltar a ser comercializados. Nesse ciclo, um plano de uma operadora terá a venda liberada pelo Monitoramento da Garantia de Atendimento.

Resultados do Monitoramento da Garantia de Atendimento (3º trimestre)

– 12 planos com comercialização suspensa

– 1 plano com a comercialização liberada

– 55.197 beneficiários protegidos

– 34.133 Reclamações analisadas no período de 01/07/2021 a 30/09/2021

Veja a lista dos planos suspensos pela ANS neste link.

N.F.

Revista Apólice