Americas Health , empresa de saúde voltada para levar serviços de alto nível para as regiões desassistidas do país, com hospitais próprios, gestão de UTIs, clínicas de hemodiálise e análises, home care e telemedicina, acaba de alcançar a importante marca de 50 mil vidas salvas em todos os seus serviços. Com atuação em diversas cidades das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, a empresa agora projeta aumentar a meta para os próximos anos.

Com hospitais próprios e fazendo a gestão de unidades de terapia intensiva (UTI), serviços de radiologia, hemodiálise e internação domiciliar, a Americas Health tem como missão a partir de agora um outro importante objetivo: “É um momento muito feliz para nós em 13 anos de operação. É um prazer fazer parte da vida de 50 mil histórias, salvando essas pessoas e oferecendo saúde de qualidade para todas elas e tantas milhares de outras de todo o país. Agora, nossa missão é salvar 50 mil vidas por ano, além de cuidar de 10 milhões de pessoas no mesmo período”, declara Rodrigo Teixeira Aquino, CEO da empresa.

Atualmente, a empresa trabalha em 8 estados: Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, Bahia e Minas Gerais, com soluções e modelos de negócios flexíveis e customizados para cada parceiro. O foco da Americas Health é levar os principais serviços de saúde, com a qualidade presente nos grandes centros, para as regiões desassistidas do Brasil.

E foi com essa premissa que a vida salva de número 50 mil foi do paciente Paulo Ryquelmy, de Araguatins, cidade do Tocantins. Seu atendimento foi feito no Hospital IOP, que a Americas Health opera na capital Palmas. Ryquelmy sofreu um acidente e precisou ficar cinco dias internado na UTI do hospital, pois teve politraumatismo e necessitou passar por algumas cirurgias e hoje se encontra recuperado.

Atendimento humanizado para todos

A importante marca só foi alcançada devido a uma série de fatores que têm ajudado e potencializado a atuação da Americas Health nessas localidades. O portfólio de serviços contínuos e integrados da empresa se sustenta em três pilares, que são: promoção da saúde, salvar vidas e cuidar das pessoas.

Partindo destes três pontos, a atuação da cartela de serviços da Americas Health acaba refletindo em um dos mais altos índices de NPS (Net Promoter Score) do setor no País, com média acima de 80 pontos. “Queremos cuidar da vida das pessoas com qualidade, oferecendo serviços que consigam suprir suas necessidades, principalmente no momento em que mais estão fragilizados, necessitando de atendimento médico”, afirma Aquino.

Para integrar tudo isso, mais de dois mil colaboradores fazem parte da missão de salvar cada vez mais vidas, com a prática da medicina humanizada, foco no paciente e com o uso de terapias personalizadas de pessoa para pessoa.

“Até 2017, o crescimento da empresa se concentrava na abertura de novas UTIs e expansão do serviço de Internação Domiciliar (Home Care). A partir de então, incorporamos outras formas de crescimento, incluindo aquisições de empresas em segmentos adjacentes (hospitais e serviços de radiologia) e investimento em terapia renal substitutiva (hemodiálise). Assim conseguimos chegar a esta importante marca de 50 mil vidas salvas e desta forma pretendemos aumentar ainda mais este número”, finaliza Rodrigo.

K.L.

Revista Apólice