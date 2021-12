A Amazon Web Services (AWS), uma empresa da Amazon.com, anunciou que a AIG (American International Group) escolheu a AWS como sua provedora preferencial de nuvem pública. A seguradora global optou pela AWS por sua segurança, confiabilidade comprovada e ampla gama de recursos de nuvem. A companhia está passando por uma transformação digital em grande escala e a provedora faz parte da estratégia “AIG 200”, cujo objetivo é melhorar os processos empresariais de base, modernizar a infraestrutura e os serviços de tecnologia e criar uma cultura de inovação. Essa iniciativa implementada por toda a empresa usará as tecnologias da AWS para oferecer excelência na subscrição, a otimização do portfólio de produtos e experiências melhores para os segurados.

“A AWS nos oferece o amplo portfólio de serviços do qual precisamos para agilizarmos nossas operações globais e continuarmos inovando para nossos clientes”, diz Peter Zaffino, presidente e CEO do seguradora. “O trabalho do AIG com a AWS é essencial para a transformação empresarial que nos ajudará a virarmos uma empresa mais flexível, eficiente e unificada. Ao passar a maioria dos nossos workloads das plataformas legadas para a nuvem, conseguimos aproveitar novas oportunidades de mercado com rapidez, melhorando nossa segurança e respondendo ainda mais rápido às necessidades dos clientes”, completa.

A AIG começou sua jornada de transformação digital com a AWS em 2017. Ao adotar o grande portfólio de serviços de nuvem da AWS, a empresa fará uma aceleração em 2021 e 2022 com a ampliação do relacionamento e com sua interação com o AWS Professional Services.

“A AIG é uma empresa pioneira e focada nos clientes e estamos animado com a ideia de ajudar essa empresa a inovar ainda mais para os próximos cem anos”, comenta Frank Fallon, vice-presidente de Serviços Financeiros da Amazon Web Services. “A seguradora embarcou em uma estratégia de transformação e crescimento e está usando a AWS para ajudar a empresa a oferecer um atendimento melhor aos seus clientes, a criar valor para os acionistas no longo prazo e a inovar rapidamente com novos serviços seguros e em conformidade com as normas vigentes. Ao usufruir da infraestrutura global da AWS, de seu portfólio inigualável de serviços de nuvem e de seu conhecimento sobre os serviços financeiros, as grandes seguradoras conseguem ficar mais ágeis e eficientes para oferecerem produtos e experiências pioneiros aos clientes desse setor.

