A crise sanitária causada pela Covid-19 tem tido reflexos na vida de muitos brasileiros, elevando o nível de endividamento a altos patamares. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o percentual de famílias brasileiras endividadas em agosto/2021 era de 72,9% e um em cada quatro brasileiros não estava conseguindo quitar débitos. Nesse contexto, o seguro prestamista acaba tendo um papel social, pois permite que compromissos financeiros sejam honrados, evitando o inadimplemento, no caso de imprevistos incontornáveis. A Zurich firmou parceria com a Focus Financeira para oferecer esse tipo de proteção aos clientes pessoa física da fintech.

“A companhia coloca o cliente no centro de tudo o que faz. Assim, estabelecer parceria com a Focus Financeira é coerente e natural, já que a empresa foca na jornada dos seus clientes e na orientação no que diz respeito às suas finanças pessoais. E o seguro prestamista é também uma forma de prover a educação financeira das pessoas”, comenta o Diretor Executivo de Parcerias da Zurich no Brasil, Luis Reis.

Complementa o CEO da Focus Financeira, Ricardo Kalichsztein: “Com a oferta do produto, o intuito é oferecer um colchão financeiro que assegure a manutenção do crédito e, desta forma, proteja o patrimônio caso o segurado venha a ter algum contratempo”.

O seguro prestamista da Zurich garante a quitação de prestações em caso de desemprego involuntário, invalidez ou morte, e caracteriza-se como uma proteção financeira tanto para o cliente, que fica assegurado contra calotes, quanto para a empresa credora, que recebe o pagamento em dia. Na parceria com a Focus Financeira, são oferecidas duas opções do plano: um para o caso de morte ou invalidez do segurado, e outro que contempla morte, invalidez e perda de renda com cobertura de até 5 parcelas de R$ 300.

A Focus Financeira é uma das maiores empresas do seu segmento, pois oferece produtos financeiros personalizadas aos clientes por meio de parcerias com diversos marketplaces. A fintech vai além de emprestar dinheiro; quer provê-los com soluções diferenciadas, pensadas na jornada deles, mas com foco na educação financeira – algo de grande valor para a Zurich, que também dispõe de iniciativas nesse sentido.

