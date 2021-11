A SKY está presente em mais de 5 mil municípios e proporciona diversão e entretenimento para mais de 5,3 milhões de pessoas. Agora, este público tem à disposição proteções oferecidas pela Zurich, uma das líderes do mercado brasileiro de seguros.

A primeira novidade para os assinantes é a Fatura Protegida, seguro que ampara pagamento de fatura em caso de desemprego, perda de renda ou imprevistos decorrentes de acidente. O produto conta também com serviços de consultoria gratuita com uma equipe especializada, com orientação para entrevistas, apoio psicológico, elaboração do currículo, emissão de uma Carta de Referência, bem como a inclusão de seu currículo em site de empregos por 3 meses. Tudo isso, a preços inclusivos.

Outra novidade é o Seguro Residencial SKY, que foi desenhado especialmente para os assinantes da empresa e que, além de coberturas para suas residências, conta com uma gama de serviços de assistências que incluem atendimentos emergenciais, como eletricista e encanador, um Help Desk, serviços do chamado “Marido de Aluguel” (que contempla fixação de prateleiras, por exemplo), e que ampliam a proteção ao cliente SKY. As assistências variam de acordo com o plano contratado.

“A proposta de uma proteção tão completa aumenta o valor percebido pelo cliente e solidifica nosso relacionamento com ele a longo prazo. Somos uma empresa que leva o foco no consumidor a sério, apostando em uma linguagem simples, descontraída, transparente e humana no atendimento ao cliente. Este é um importante valor da companhia que está em sinergia com nossa forma de desenvolver negócios”, diz André Ribeiro, vice presidente de Marketing e Produtos da SKY.

“Além de um posicionamento de negócios, há outra razão de a Zurich ter firmado uma aliança estratégica com a SKY: somos uma empresa que coloca o cliente no centro de tudo, procurando atender aos seus desejos e necessidades de maneira mais específica”, comenta o diretor comercial de Parcerias da seguradora, Sidemar Spricigo.

De acordo com Sidemar, os seguros exclusivos da Zurich para os assinantes da SKY possuem distribuição via canais remotos de atendimento. Mas também ocorre pelos consultores da seguradora em todo o território nacional, assim como pelos canais digitais e autosserviço, como aplicativo.

