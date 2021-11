A Wiz Parceiros, unidade de negócio da Wiz Soluções, ampliou as funcionalidades da Plataforma Parceiros Wiz (PPW). Nessa nova fase a PPW se torna um verdadeiro marketplace de produtos financeiros, incluindo opções de consórcio da Caixa, Itaú, Santander e Banco do Brasil, além de outros produtos de crédito, como Wiz Cred, empréstimo consignado, antecipação de FGTS e capital de giro, e da Wimo nas modalidades Home Equity e Car Equity, empréstimos com bens em garantia.

“Lançamos a PPW em 2018 e ela trouxe soluções para ofertas vinculadas à Caixa, nosso parceiro em consórcios por mais de 12 anos. Depois fomos introduzindo os novos recursos de home equity, e car equity do grupo. Hoje temos orgulho em anunciar a integração de múltiplos produtos, de grandes instituições bancárias, no mesmo ambiente digital. Isso significa muito mais benefícios para a articulação dos nossos mais de 23 mil pontos de vendas”, afirma a diretora de Marketing, Estruturação e Performance da empresa, Maira Grimaldi.

A PPW é uma plataforma completa com treinamentos, peças de marketing, simuladores de cotas múltiplas, informações de comissionamento e o suporte ao time comercial. Os credenciados e seus agentes têm autonomia para cadastros, acesso aos relatórios de acompanhamento das carteiras, às bibliotecas para guarda de documentos, ao ensino à distância e ao chat de atendimento.

“Nesse update, a plataforma traz um fluxo real de vendas. Ela está mais amigável, intuitiva e com soluções tecnológicas diversas para agilidade, praticidade e comodidade na administração e comparação de informações, bem como para as abordagens aos clientes. A Wiz Parceiros está prestando serviço de qualidade e levando empoderamento aos públicos de relacionamento”, enfatiza Maira.

A ferramenta atende a mais de 1 mil parceiros credenciados que ofertam produtos vinculados à companhia em todo o Brasil. Desde seu lançamento, a plataforma contabiliza mais de 6,5 mil simulações de consórcios e 2 mil simulações de crédito. O acesso ao site é restrito às empresas parceiras.

“Os administradores tradicionais de consórcios do mercado não contam com todas as soluções que oferecemos, pois esse não é o core deles. Nós somos especialistas em agregar inteligência e digitalização aos processos de consórcios e temos uma atuação com vasta capilaridade. Por isso conquistamos a confiança de instituições financeiras relevantes no País”, afirma a diretora.

N.F.

