Já foram escolhidos os cases vencedores do Prêmio Melhores do Seguro 2021. A 11ª edição do evento será realizada em formato digital, ainda por conta das restrições causadas pela pandemia.

Aliás, este foi o grande mote do Prêmio na edição 2021: A Revista Apólice propôs às empresas que divulgassem as suas ações ligadas à resolução de problemas durante a pandemia, ou agravados por ela. “Quisemos valorizar as iniciativas que contribuíram para a geração de novos produtos, elaboração de novos produtos e melhoria na jornada do cliente, em um momento tão delicado para a humanidade”, explica o diretor executivo da Revista Apólice, Francisco Pantoja.

O mercado atendeu o chamado da publicação e os organizadores e a comissão julgadora avaliaram 124 cases de sucesso. 27 empresas serão premiadas e seus cases serão divulgados para o mercado no próximo dia 09 de dezembro, à partir das 18 horas, em todas as plataformas digitais de Revista.

“Julgamos que este ainda não seria o momento de um encontro presencial, apesar dos eventos presenciais já estarem sendo retomados. Mesmo assim, quisemos prestigiar as iniciativas das empresas que buscaram soluções inovadoras para os seus problemas e para as dores de seus clientes. A pandemia nos mostrou que o mercado de seguros está muito bem preparado para enfrentar desafios”, assinala Kelly Lubiato, diretora de redação da Revista Apólice.

Entre os premiados, há cases ligados à área de tecnologia, à gestão de benefícios, à valorização do profissional corretor de seguros. Foram premiadas seguradoras, corretoras de seguros, gestoras de benefícios, prestadoras de serviços e entidades. Há inúmeros temas relevantes que foram abordados e que serão conhecidos também na próxima edição especial da Revista, que circula no mês de dezembro.

Entrega do Prêmio Melhores do Seguro 2021

Plataformas digitais da Revista Apólice

09 de dezembro, 18h

