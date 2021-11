A Tokio Marine consolida seu posicionamento de referência em inovação no Grupo com a gestão da sétima unidade do Tokio Marine Innovation LAB. Dessa maneira, a operação brasileira também atua na liderança da estratégia global da Holding para o desenvolvimento de Digital Experience (DX), além de ampliar seus investimentos em Data Science & Artificial Intelligence (AI) e relacionamento com startups.

“Nossa operação já vem se destacando no desenvolvimento de Canais Digitais, uso de Inteligência Artificial em Sinistros e em outras tecnologias. Com a sétima unidade do Innovation Lab, temos trabalhado em parceria com os demais laboratórios de inovação do Grupo, com foco na aceleração da nossa transformação digital”, afirma Adilson Lavrador, diretor executivo de Operações, Tecnologia e Sinistros da seguradora.

O Tokio Marine Innovation LAB, em São Paulo, atua em colaboração com os demais Laboratórios de Inovação do Grupo, sediados em Tóquio, Vale do Silício, Nova York, Singapura, Londres e Taipei, estimulando o intercâmbio de informações com os principais polos de inovação mundiais e acelerando o desenvolvimento local de tecnologia.

“Sermos reconhecidos com a instalação de mais um Innovation Lab do Grupo vai nos permitir explorar novos modelos de negócio e tecnologias para o mercado brasileiro. Uma série de possibilidades se abrem para que possamos desenvolver, por exemplo, algoritmos de automação que melhorem nossa capacidade de análise e previsão de futuro. Ou ainda, ampliar o uso de Data Science na predição e no combate a fraudes”, explica o diretor.

O executivo destaca ainda a ampliação do relacionamento com startups de tecnologia para o aprimoramento de processos como precificação e regulação de sinistros, entre outros. “Essa aproximação será feita com o mesmo critério que sempre tivemos de ampliação das oportunidades de vendas de seguros para o Corretor e de parcerias que otimizem a jornada do Cliente”, afirma.

Conforme Masashi Namatame, Managing Executive Officer, Group CDO da Tokio Marine Holdings, o Innovation LAB de São Paulo desempenha um papel importante para o grupo Tokio Marine. “Do ponto de vista da estratégia digital do grupo Tokio Marine, o Innovation LAB de São Paulo detém um pilar importante, sendo parte dos sete laboratórios em todo o mundo, liderando as áreas de experiência do cliente e desenvolvendo novos modelos de negócios e serviços, além de ajudar outras empresas do grupo na implementação de análises digitais avançadas e iniciativas baseadas na experiência do cliente”.

De acordo com o executivo, o setor de seguros no Brasil tem grande potencial de crescimento e a transformação digital é uma importante aliada para esse desenvolvimento. “Temos visto inovações no mercado de seguros em todo o mundo e precisamos estar na vanguarda dessa tendência dinâmica em todos os locais de negócios, para atendermos às expectativas dos nossos clientes”, comenta Namatame.

A operação brasileira do Innovation Lab terá uma atuação importante diante de tendências globais do setor de seguros, como automação de processos e integração com outras indústrias ligadas à transformação digital para pontos de contato com os clientes. “No mundo em constante mudança de hoje, é importante que as empresas estejam sempre prontas para o que seus clientes precisarão em seguida. Além disso, uma vez que as necessidades de cada cliente são diferentes, mesmo que os produtos e serviços fornecidos sejam os mesmos, é necessário construir pontos de contato com o cliente no momento certo e com a abordagem adequada, com base nos dados adquiridos pela seguradora”, finaliza Masashi Namatame.

Revista Apólice