Para reforçar o papel do seguro de vida como um produto completo, que proporciona proteção pessoal, financeira e familiar para a sociedade, a Tokio Marine Seguradora firmou parceria com influenciadores digitais em ações que têm o objetivo de fomentar os benefícios e o aculturamento desse produto entre os consumidores.

Para o projeto, a companhia selecionou influenciadores digitais que abordam temas como família, maternidade, paternidade e saúde. Em suas redes sociais, personalidades como Flavia Rubim, Homem Paterno e Just Real Moms compartilham conteúdos sobre a conscientização da importância do seguro de vida para o planejamento familiar e destacam as coberturas e assistências que podem ser utilizadas em vida pelo contratante.

De acordo com o diretor de Marketing e Estratégia de Crescimento da Tokio Marine, Flavio Otsuka, a ação tem o objetivo de aproximar o tema seguro de vida do público e simplificar a compreensão do amplo leque de proteções do produto. “Com essa ação, temos o foco de quebrar o tabu de que o seguro de vida é um produto relacionado à morte. Muitas coberturas e assistências, como indenizações em casos de acidente de trabalho, e opções preventivas, como atendimento via telemedicina, orientação fitness e nutricional, ainda são desconhecidas dos consumidores. Acreditamos que os influenciadores digitais têm o potencial de alcançar as pessoas para essa conscientização”.

Os conteúdos sobre seguro de vida podem ser acompanhados nos perfis dos influenciadores selecionados no Instagram: @flaviarubim, @leofilomeno, @homempaterno, @anapaulamontemor_, @paidecinco, @justrealmoms e @dicas.mae.

N.F.

