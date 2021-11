A Susep (Superintendência de Seguros Privados) acabou de lançar o 1º Prêmio Susep de Pesquisa em Seguros. O Prêmio, em parceria com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Instituto de Ensino e Pesquisa Insper, tem o objetivo de fomentar a produção acadêmica e a pesquisa, contribuindo para o aprimoramento da regulação, da supervisão e para o desenvolvimento do setor, e promover a educação securitária em nosso país. O regulamento do concurso já está disponível e as inscrições poderão ser realizadas até o dia 29 de abril de 2022, no site do Prêmio. Serão 6 trabalhos premiados nas categorias pesquisa científica e trabalho de graduação, com premiações de até R$ 25.000,00.

O Prêmio Susep de Pesquisa em Seguros é voltado para estudantes universitários, pesquisadores e professores de todo o país. Os trabalhos deverão ter relação com o setor de seguros, resseguros, previdência complementar aberta ou capitalização, ter enfoque atual e aplicabilidade para o mercado brasileiro. As pesquisas submetidas deverão ser inéditas, não publicadas em livros ou revistas científicas e não podem ter sido premiadas ou agraciadas com menção honrosa em outras premiações.

O diretor da entidade, Vinicius Brandi, ressalta a relevância da ação para incentivar o desenvolvimento do setor e apoiar os cidadãos na compreensão dos benefícios do seguro. “É uma grande satisfação para a autarquia criar mais essa oportunidade de incentivar o desenvolvimento de novos conhecimentos sobre o setor, que podem apoiar o crescimento do mercado e trazer benefícios aos consumidores”, afirma. “Temos enfatizado sempre a importância de lembrar que seguro é proteção e queremos que todos os cidadãos possam ter seu seguro. A pesquisa é uma ferramenta essencial para avançarmos rumo a esse objetivo de promoção da cidadania financeira”, acrescenta.

A diretora-executiva da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes, acredita que um público novo e qualificado passa a fazer parte da grande corrente que fomenta um setor segurador ainda mais dinâmico, inovador, e pronto para reduzir vulnerabilidades e retroalimentar o crescimento da economia nacional. “A aproximação do setor de seguros com o universo acadêmico é uma contribuição relevante, qualificada e bem-vinda, capaz de inspirar ações que promovam o desenvolvimento desse importante mercado para o país. A premiação, ao passar a integrar o patrimônio cultural e científico brasileiro, amplia o notório saber de um segmento da economia que historicamente busca ser mais bem compreendido por toda a sociedade”, afirma.

A diretora da Rede de Pesquisa da FGV e Membro do Conselho Consultivo do Instituto de Inovação em Seguros e Resseguros da FGV (FGV IISR), Goret Pereira Paulo, acredita que a premiação idealizada pela Susep é uma importante contribuição para o desenvolvimento do mercado de seguros e resseguros do país. “Pesquisa e inovação são fortemente correlacionadas, e o incentivo à inovação na indústria de seguros é um dos principais objetivos do FGV IISR, que tem como uma de suas finalidades a produção e difusão de estudos e análises de alta qualidade, relacionadas à inovação e tendências futuras do segmento de Seguros no Brasil”, afirma.

Para o professor titular do Insper, Sergio Firpo, um mercado de seguros sólido e competitivo permite que riscos individuais sejam agregados, garantindo que empresas, famílias e indivíduos possam tomar decisões bem fundamentadas em um ambiente essencialmente incerto. “O prêmio Susep irá premiar pesquisas feitas sobre temas relacionados ao mercado de seguros no país. O Insper tem como parte de sua missão gerar conhecimento sobre o Brasil e, portanto, apoia essa iniciativa. Espera-se, que com esse apoio, mais pesquisas sejam feitas sobre o tema, ajudando a fortalecer esse setor no país”, diz o docente.

Dinâmica

Ao final do período de inscrições, os trabalhos serão avaliados por uma banca julgadora, composta por acadêmicos ou especialistas em áreas de conhecimento relativas ou correlatas ao tema, indicados pela Susep e pelas demais entidades apoiadoras do Prêmio. Os trabalhos serão avaliados com base nos seguintes critérios: originalidade, adequação ao tema proposto e aplicabilidade ao mercado brasileiro; relevância e atualidade do tema; estruturação lógica, correção, clareza, organização; e conteúdo.

Com duas categorias, pesquisa científica e trabalho de graduação, as premiações contemplarão 6 trabalhos, com premiações que variam de R$3.125,00 a R$25.000,00. Serão aceitos tanto trabalhos de autoria individual, quanto de autoria coletiva, sendo permitido que um autor ou coautor concorra com mais de um trabalho.

As inscrições estarão abertas a partir de 03/11/2021 e seguem até 29/04/2022. Veja como inscrever seu trabalho no link. Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail: [email protected]

N.F.

Revista Apólice