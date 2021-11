A SulAmérica apresentou aumento nas receitas operacionais, crescimento no número de beneficiários nos planos coletivos de Saúde, Odonto e Vida e também acelerou iniciativas em tecnologia, inovação, Cuidado Coordenado, sustentabilidade e democratização do acesso à saúde neste terceiro semestre de 2021.

A companhia registrou receitas operacionais de R$5,2 bilhões no trimestre, aumento de 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, e de R$15,6 bilhões no acumulado do ano, aumento de 5,8% frente a 2020, impulsionadas pelos segmentos de Saúde, Odonto e Vida. Nas carteiras de Saúde e Odonto, o crescimento nas receitas operacionais foi de 5,2% no trimestre, com aumento no número de beneficiários em planos coletivos de 8,5%, o que representou 341 mil novas vidas, contribuindo para alcançar o total de 4,5 milhões de beneficiários ao final de setembro de 2021, tendo saltado em 2021 para a 2ª posição no ranking de receitas entre as seguradoras e operadoras de saúde no Brasil.

Em Vida, o aumento no número de segurados foi de 290 mil, consolidando a recuperação no crescimento de receitas (+10,9%) por mais um trimestre, em meio aos impactos ainda significativos da COVID-19 na rentabilidade da carteira. Em Previdência, as reservas totalizaram R$ 9,3 bilhões, aumento de 7,4% quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

No mais, a seguradora acelerou iniciativas do Cuidado Coordenado, estratégia que já conta quase 800 mil beneficiários ativos e cerca de 4 mil médicos e profissionais de saúde parceiros, ampliando a assistência, o cuidado e a proximidade com os beneficiários com uso de tecnologia e medicina conectada.

“A pandemia acelerou processos internos, principalmente na área de inovação, que se provaram estratégias bem-sucedidas, como o Saúde na Tela no nosso aplicativo de Saúde. Os vários desafios potencializaram oportunidades para atuarmos ainda mais como uma gestora de Saúde Integral”, observa o CEO Ricardo Bottas. “Fomos eleitos também, em outubro, a empresa mais inovadora do setor pelo Valor Inovação pelo segundo ano consecutivo, mais um reconhecimento das nossas soluções inovadoras”, conta.

A margem bruta operacional da SulAmérica neste trimestre alcançou R$357,2 milhões, 27,1% superior ao segundo trimestre de 2021, marcando um início de recuperação na rentabilidade da operação, acompanhando, principalmente, o menor impacto de custos associados à Covid-19 no segmento de saúde ao longo do período, com a melhora da situação de pandemia e o avanço no processo de vacinação da população. Já o lucro líquido somou R$280,3 milhões no trimestre, beneficiado principalmente por créditos decorrentes de disputas tributárias apurados no período, relativamente estável em relação ao número apresentado no mesmo trimestre de 2020.

Neste contexto ainda desafiador em que a saúde dos beneficiários continuou sendo a prioridade da empresa, a companhia intensificou sua estratégia de Cuidado Coordenado, direcionando esforços para ampliar a atenção e o relacionamento com os segurados. Após um crescimento exponencial na utilização das ferramentas digitais no início da pandemia, os números de teleconsultas permaneceram em patamares elevados. A seguradora atingiu mais de 1 milhão de atendimentos remotos apenas em 2021, somando cerca de 1,7 milhão de interações digitais desde o início de 2020, com altos níveis de satisfação e resolutividade.

A empresa também avançou na democratização do acesso à saúde e seguiu com o SulAmérica Direto, família de produtos regionais mais acessíveis e de alta qualidade, que já somava cerca de 42 mil beneficiários no final de setembro em nove regiões do País, além de novos lançamentos já programados para os últimos meses do ano. Além disso, em outubro, a companhia concluiu o processo de aquisição da carteira da Santa Casa de Ponta Grossa, adicionando mais de 25 mil vidas ao portfólio da Paraná Clínicas, que passarão a ser consideradas no 4T21. “Atingimos mais de 160 mil vidas no segmento midticket e continuamos buscando oportunidades de aquisições que poderão contribuir para ampliarmos cada vez mais a presença da companhia em regiões altamente estratégicas”, afirma Bottas.

Acompanhando a queda consistente no número de hospitalizações e óbitos e a melhora da situação de pandemia nos últimos meses, é esperada uma redução dos impactos negativos nos resultados da Companhia nos próximos meses. “Não fechamos os olhos à situação crítica que se anunciava e decidimos, ainda no início da pandemia, cobrir os custos associados a óbitos da Covid-19 para segurados de Vida, além de toda a assistência oferecida aos beneficiários de Saúde. Tais impactos foram significativos em nossos resultados, mas não medimos esforços, pois esse é o nosso propósito: proteger e atuar para melhorar a vida das pessoas em todos os momentos”, destaca Bottas.

Na agenda ASG (aspectos ambientais, sociais e de governança), a SulAmérica seguiu se posicionando como uma das empresas mais inovadoras e sustentáveis no setor em que atua. A 9ª emissão de debêntures da seguradora foi mais um passo neste sentido, sendo o primeiro sustainability-linked bond (SLB) da companhia. Na prática, significa que esta será a primeira emissão de dívida com uma métrica atrelada a um indicador de sustentabilidade, estabelecendo a meta de aumentar o número de pessoas com acesso a saúde emocional para mais de 150 mil pessoas até 31 de dezembro de 2026, um tema cada vez mais relevante no presente e no futuro e que precisa ser enfrentado, mas, principalmente, direcionados recursos para sua promoção. Em gestão e administração de recursos, nossa gestora SulAmérica Investimentos fez parte de um grupo seleto de 18 investidores brasileiros entre institucionais e gestores de fundos que somam R$ 873 bilhões em ativos sob gestão: o grupo publicou uma declaração conjunta para apoiar políticas públicas que desenvolvam uma economia de baixo carbono e demais iniciativas em favor do clima.

N.F.

Revista Apólice