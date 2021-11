A SulAmérica preparou uma campanha inédita de vendas para o tradicional mês de ofertas: a SulA Friday. Com o slogan “se dê um desconto e invista no que realmente importa”, a companhia aposta no consumo consciente e na oferta de produtos e serviços exclusivos voltados para a Saúde Integral – saúde física, emocional e financeira.

“Antes de lançarmos nossas ofertas ao mercado, vamos falar sobre o consumo consciente, que é fundamental, sobretudo em um ano tão delicado como esse, em que tanta gente sofreu, e está sofrendo, com a saúde financeira”, afirma Simone Cesena, diretora de Marketing da seguradora. “Uma pesquisa recente sobre a Saúde Integral dos brasileiros, que encomendamos para o Instituto de Pesquisa FSB, mostrou que 6 em cada 10 pessoas tiveram de diminuir gastos durante a pandemia e também que 42% das pessoas entre 40 e 60 anos, a chamada Geração X, pegaram empréstimo ou contraíram dívidas no último ano”, completa.

A campanha terá duas fases: na primeira, “Se dê um desconto”; que vai até o dia 15 de novembro, a empresa vai focar em ações de fomento à reflexão para o consumo consciente; depois, até o dia 30, a fase “Invista no que importa”, vai trazer destaque para benefícios, ofertas promocionais na plataforma SulAMais.

“Queremos que nossos clientes façam a escolha pela Saúde Integral, investindo em seu bem-estar e nas suas saúdes física, emocional e financeira. Nesse período, a seguradora separou descontos, parcerias e benefícios especiais em produtos e serviços de Odonto, Vida, Previdência e Investimentos”, revela Solange Zaquem, diretora Comercial da SulAmérica.

Ao adquirir um plano odontológico, por exemplo, o cliente garante acesso à plataforma de desconto e benefícios SulA Mais, e ganha uma consulta de Saúde ou Nutricionista na Tela, gratuitamente. Outros destaques, como descontos exclusivos para contratação de seguro viagem ou novidades em investimentos, por exemplo, também podem ser conferidos entre nossas ofertas.

“A nossa chegada com a SulA Friday veio com tudo. Temos um exclusivo clube de benefícios e vantagens com descontos que podem chegar a até 80% para os nossos beneficiários. Para os corretores, reservamos também muitas surpresas e reconhecimentos, serão ações PRA se Destacar e PRA Comemorar. Agora é aproveitar o momento para geração de negócios”, finaliza Luciano Lima, diretor comercial da companhia.

