A Sompo Seguros S.A, como parte de sua estratégia de investimento em ferramentas tecnológicas para dar suporte ao desenvolvimento de negócios, acaba de lançar o novo Cotador RE para os seguros Sompo Residencial, Sompo Empresarial e Sompo Condomínio. Responsiva e com acesso facilitado por meio de diferentes plataformas e telas, a solução viabiliza ao corretor a possibilidade de efetuar cotações e contratação do seguro 100% online, o que contribui com o desenvolvimento de negócios e agiliza substancialmente o atendimento de clientes.

Com layout moderno, o novo Cotador RE é intuitivo, dinâmico e traz mais agilidade em todo o processo de cotação. Além da navegação amigável, a ferramenta efetua o cálculo do prêmio de seguro de forma instantânea. Outro ponto é o versionamento de cotações. Por meio dessa funcionalidade, quando for necessário apresentar mais de uma versão com diferenças de limites ou coberturas, o número da cotação principal não é alterado. Além disso, essa disponibilidade propicia apresentar diferentes opções de contratação dos produtos, o que amplia o leque de escolha do segurado e de oportunidades de concretizar negócios por parte do corretor de seguros.

“Investimos em funcionalidades que contribuam com o fomento de negócios de forma simples e intuitiva, dinamizando o dia a dia dos parceiros corretores”, avalia Alfredo Lalia Neto, CEO da companhia. “Somos uma das maiores seguradoras neste segmento, com qualidade reconhecida no mercado, e nossas soluções trazem uma série de benefícios aos segurados. Por isso consideramos estratégico disponibilizar uma ferramenta por meio da qual nossos parceiros de negócios tenham acesso automático aos recursos que os ajudem a apresentar as vantagens competitivas de nossos produtos aos seus clientes”, ressalta o executivo.

O acesso ao novo Cotador RE é feito por meio de login e senha diretamente no Portal do Corretor. A ferramenta foi desenvolvida para que os corretores otimizem o tempo dedicado no processo de troca de informações com a seguradora a fim de poderem dar pronta resposta aos seus clientes. A inserção de dados é feita totalmente de forma sequencial num ambiente intuitivo, dinâmico e de fácil preenchimento.

O corretor de seguros também tem acesso às descrições das coberturas diferenciadas no próprio Cotador RE. As cotações ficam gravadas e é possível efetuar download para envio das propostas via e-mail ao cliente. “A dinâmica de negócios, atendimento e fidelização de clientes, hoje, depende muito de o corretor de seguros ter a informação prontamente. Ele precisa desse suporte para fazer seu trabalho de consultoria e contribuir com o processo de decisão de seu cliente sobre quais coberturas e limites de indenização deve contratar”, destaca Fabiana Medina, superintendente técnica de Ramos Elementares da Sompo Seguros. “Por isso trabalhamos no desenvolvimento de uma ferramenta intuitiva, de simples manuseio, ágil e que pudesse estar disponível na palma da mão e com a resposta ao alcance de um clique. Nossa perspectiva é de que as interações com nossos parceiros de negócios vão se intensificar ainda mais”, conclui.

N.F.

Revista Apólice