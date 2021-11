O Sincor-SP, maior sindicato de corretores de seguros no país, retomou sua agenda de eventos presenciais com a realização do Encontro de Corretores de Seguros, edição especial em comemoração ao Dia do Corretor de Seguros, celebrado em 12 de outubro.

Os encontros estão percorrendo todo o estado de São Paulo, nas 30 localizações onde a entidade possui regionais. Os primeiros eventos aconteceram no dia 26 de outubro, com um café da manhã em Osasco, almoço no ABC e jantar em Santos. A agenda segue intensa até o início de novembro. “Este Encontro dos Corretores de Seguros Empreendedores é especial pela celebração ao Dia do Corretor de Seguros e mais especial ainda por voltar ao modelo presencial”, declara Alexandre Camillo, presidente da associação.

Camillo está encerrando sua gestão no fim deste ano, após dois mandatos (eleição e reeleição). Por isso, ele aproveita a oportunidade para apresentar um balanço das ações nos quase oito anos em que esteve à frente do Sindicato. Também é distribuída uma edição especial do JCS (Jornal dos Corretores de Seguros) que traz um resumo das realizações.

“O Sincor-SP teve a percepção do momento adequado para resgatarmos os encontros presenciais”, diz Camillo. “Tudo com muita segurança, bom senso, dentro de protocolos e com base em pesquisa feita sobre o índice de vacinação. Esse é um momento de muita alegria pela superação ao que vivenciamos”, reforça.

Camillo lembra que quando assumiu a entidade defendeu a bandeira do empreendedorismo, mostrando a importância deste conceito. “Empreender dá o entendimento de que nossas ações e escolhas são o que dará mais resultado, independentemente de iniciativas promovidas por terceiros que possam nos impactar. Se você está sólido, lúcido do que tem que fazer, as ações que possam vir a prejudicá-lo têm um efeito mais ameno”. Com isso, ele apresentou como foi construído um novo Sindicato, com empreendedorismo e ações de vanguarda na corretagem de seguros.

Para ele, o empreendedorismo foi o que fez vencer desafios inimagináveis pelos quais a sua gestão passou, como o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, a interrupção do atendimento ao seguro DPVAT, sinistro de grandes proporções na sede da entidade, e até mesmo invasão de sistemas na entidade para roubo de dados digitais. “Chegamos ao fim de oito anos com a visão de que fizemos o melhor, mesmo com tantos desafios, elevado nível de exigência de todas as partes, e não perdemos a força da representação da categoria”, afirma.

O Sincor-SP investiu na representação, lutas e aproximações políticas pelos corretores de seguros. “Realizamos aproximação com Susep, Fenacor, e entidades do setor, engrossamos fileiras na luta pelo Simples Nacional. Atuamos também na luta contra a venda não regulamentada de seguros, e fizemos campanhas contra a venda de proteção veicular como seguro. Também tivemos atuação assertiva contra a MP 905, na luta para manter a profissão regulamentada”, pontua.

Camillo apresenta os eventos realizados em sua gestão. Além do Conec, que se consolidou como o maior congresso de corretores de seguros, foram diversos outros encontros para levar qualificação e relacionamento, estimulando o empreendedorismo: Encontro de Corretores de Seguros Empreendedores, Fórum de Oportunidades, Oficinas de Empreendedorismo, Dia da Mulher Corretora de Seguros; Outubro Rosa, Sincor Digital – Conectando o Mercado de Seguros, Confraternização dos Corretores de Seguros etc.

A comunicação também ganhou destaque, com a criação de redes sociais e TV Sincor-SP, novo portal, grupos de Whatsapp, campanhas publicitárias do Dia do Corretor de Seguros e exposição itinerante sobre a história do corretor no Brasil. O canal de comunicação Direto & Reto com Camillo precedeu a onda de lives da pandemia e se mantém com grande audiência todos os meses.

Estimulando a união dos corretores de seguros, foi criada campanha associativa “Associar é Conquistar – Juntos somos mais Sincor-SP”, foram ampliados os benefícios oferecidos, e disponibilizada colônia de férias, pleito antigo da categoria.

As Comissões da entidade promoveram reuniões de trabalho, produziram conteúdo e atenderam aos corretores. As regionais pelo estado emponderaram lideranças e trabalhos locais em prol dos corretores de seguros. “Tivemos reformas da estrutura e mudança para o formato digital das regionais, criação das vice-presidências regionais, realizamos o evento Voz do corretor Empreendedor, além de diversas outras reuniões, cursos e parcerias locais”, conta Camillo.

Também foram realizadas ações sociais e de conscientização. “Apostamos em iniciativas que promovem a imagem do corretor de seguros como agente do bem-estar social, a exemplo do Dia do Bem Seguro, Cesta solidária, Conexão solidariedade, Maio Amarelo e Transitando Seguro”, cita.

O programa Cultura do Seguro levou divulgação do mercado para o consumidor, por meio do Projeto de Vida Segura e do Seguro em todo o estado. A Unisincor (universidade corporativa dos corretores de seguros) foi modernizada e ganhou parceria inédita com a Escola de Negócios e Seguros.

Importantes unidades de negócios para o Sincor-SP e para os corretores, a Sicoob Credicor-SP ganhou novas instalações, teve crescimento e repasse financeiro aos cooperados, e a área de certificação digital ganhou nova marca e site, se tornando a ID Seguro (a identidade digital do mercado de seguros), e sendo profissionalizada com a criação de plano de ação e a realização do evento Encontro das ARs Empreendedoras.

A transparência de uma gestão austera foi comprovada com a disponibilização de relatórios no site, no implantado Portal de Transparência Sincor-SP, mostrando aos associados o direcionamento de seu investimento.

O APP Sincor Digital revolucionou a disponibilização dos serviços da entidade, colocando o corretor de seguros no meio online. A sede da entidade foi reconstruída, propiciando um ambiente moderno e compartilhado, que estimula a criatividade e convivência de colaboradores e corretores de seguros.

“O trabalho foi intenso, mas valeu a pena. Com muita satisfação, orgulho e emoção olho para o caminho percorrido e tenho a certeza do quanto realizamos e que o legado deixado trará ainda mais realizações, mas para isso nosso esforço e trabalho tem que continuar”, declara Camillo.

N.F.

Revista Apólice