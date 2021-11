A Seguros Sura vem investindo cada vez mais em ações e parcerias que buscam apoiar as pessoas em sua mobilidade, seja ela como for. A companhia anuncia mais uma parceria de sucesso, dessa vez com a Bike Hotel Sports, o primeiro hotel de bikes do Brasil.

Com 8 unidades localizadas no interior do estado, o Bike Hotel é um serviço de hospedagem e aluguel de bicicletas que serve também como ponto de apoio aos ciclistas da região que contam ainda com lanchonete para tomar café, se hidratar e descansar durante as pedaladas, além de atividades como organização e promoção de eventos ligados ao ciclismo e venda de artigos esportivos.

Para a seguradora, a parceria é resultado de um único objetivo em comum entre ambos os lados, “oferecer um serviço inovador com atendimento diferenciado proporcionando comodidade, segurança e uma experiência única aos ciclistas da região”, diz Rodrigo Fujita, Gerente de Mobilidade na companhia.

Além disso, os usuários do Bike Hotel e suas bicicletas estarão seguras com a proteção do Bici Sura, uma solução de seguros diferenciada com fácil contratação e com coberturas exclusivas pensadas no consumidor e em suas necessidades. O cliente que adquirir o seguro, contará com coberturas para danos acidentais, furto ou roubo durante a pedalada ou nos locais em que o segurado resida ou esteja hospedado, bem como nos locais onde deixa sua bike estacionada/guardada, danos elétricos (curto-circuito) em caso de bikes elétricas; danos decorrentes do transporte quando realizado pelo segurado, reembolso de despesas com translado e com remoção da bicicleta em caso de acidentes.

Confira abaixo as unidades do Bike Hotel:

Americana, SP – @bikehotelamericana

Av. Professora Fanny Olivieri, 781, Parque Universitário, Americana, SP

Indaiatuba, SP – @bikehotelindaiatuba

Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2612 – Jardim Esplanada

Piracicaba, SP – @bikehotelpiracicaba

Av. Limeira, 950 – Loja 1 – Areião

Taquaral, SP – @bikehoteltaquaral

Av. Dr. Heitor Penteado, 1665, Pq. Taquaral, Campinas, SP

Campinas, SP

R. Manoel Raiumundo de Oliveira, s/n, Joaquim Egídio – Campinas, SP

Paulínia, SP – @bikehotelpaulinia

Av. Argentina, 100 – Jardim América

Hortolândia, SP – @bikehotelhortolandia

Rua Pastor Germano Ritter, 851 – Parque Hortolândia

Jundiaí, SP – @bikehotelserradojapi

Avenida Luiz Gobbo, 5861, Santa Clara – Jundiai, SP

N.F.

Revista Apólice