A Seguros Sura anunciou Fábio Gabrielli como gerente de Acesso Digital, responsável por apoiar a digitalização dos acessos da companhia no Brasil.

Especialista em transformação digital, Fábio conta com mais de 20 anos de experiência em áreas de Digital e Marketing, com uma trajetória profissional em empresas nacionais e multinacionais como MetLife, Zurich, Generali, AXA e Ezze Seguros. Com certificação em marketing digital e inovação em instituições como a ESPM, Nova Escola de Marketing, Lemonade School e Digital House, a partir de agora o executivo contribuirá com sua expertise para apoiar a transformação da seguradora no País.

Ao assumir a nova área de acesso digital da companhia, Gabrielli afirma que “a cultura digital junto com a tecnologia e a inteligência dos dados para a personalização de ofertas, simplificação de processos para corretores e clientes, comunicação constante e humanizada, serão a base da transformação da Sura nos próximos anos”.

