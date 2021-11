O setor de seguros terá uma nova opção de companhia, atuando dentro do modelo 100% digital e com coberturas e assistências para todos os tipos de veículos, a Santander Auto. Com um pouco mais de dois anos de operações, a seguradora que é uma joint venture do Santander Brasil e da alemã HDI tinha como clientes, até então, somente os que financiam o bem pela Santander Financiamentos.

Como estratégia em começar a oferecer soluções para todo o mercado, o chamado “mar aberto”, a seguradora passa a ser opção também para quem busca assegurar o seu bem (carro, moto ou veículo comercial), mesmo que tenha sido pago à vista ou financiado por qualquer outra instituição.

“Todo processo de escolha do seguro mais adequado ao perfil do cliente pode ser feito com apenas um clique, sem a necessidade de responder a mais 45 perguntas feitas, em média, pelas seguradoras tradicionais. A vistoria é toda feita online e o cliente já sai da loja ou concessionária com o seguro auto ativo”, explica Denis Ferro, CEO da Santander Auto.

Na companhia o cliente contrata o seguro sem sair de casa, sem burocracia, sem necessidade de contato humano. O modelo de contratação segue o mesmo do financiamento de automóveis, simples, rápido e através de todos os parceiros da empresa. Do cliente bastam quatro informações: CPF, número do celular, data de nascimento e o veículo (carro, moto ou caminhão) e o seguro está aprovado.

O modelo digital fez com que a companhia tivesse um sucesso acima de todas as expectativas já no seu primeiro ano de vida, inclusive atingindo o breakeven, o que é incomum em se tratando de uma insurtech. Mesmo com a oferta restrita a clientes da Santander Financiamentos, nos dois primeiros anos de atuação a seguradora já soma mais de 150 mil apólices de seguros em todo país e R$ 160 milhões em prêmios emitidos desde o seu lançamento, em novembro de 2019. Hoje, mais de 20% dos clientes que financiam veículo pelo banco optam pelo seguro pela da companhia.

“Nossa missão é ampliar a frota segurada no Brasil, com agilidade, processos simples e 100% digitais”, afirma o CEO da Santander Auto. Hoje, a seguradora mira os mais de 30 milhões de veículos que ainda circulam sem seguro no País, segundo dados Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNseg).

A Santander Auto é parte do ecossistema automotivo do Santander e completa a atuação do banco, juntando-se a marcas como Webmotors (o maior site de classificados automotivos do País, com mais de 30 milhões de visitas por mês) e Santander Financiamentos.

