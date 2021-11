Com o avanço da vacinação e a reabertura do turismo, as viagens nacionais e internacionais voltam a ganhar espaço no planejamento do lazer e das férias. Nesse cenário, a Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, segue aprimorando sua grade de produtos e, para oferecer ainda mais proteção aos segurados, passa a abranger a cobertura para Covid-19 em seu seguro viagem.

Além das coberturas e assistências tradicionais para despesas médicas, hospitalares e odontológicas, o produto inclui traslado médico, retorno sanitário, perda de bagagem e cancelamento prévio de viagem. As coberturas e capitais variam de acordo com o plano contratado. Caso contraia a doença, o viajante estará coberto e respaldado pela seguradora para a realização dos procedimentos necessários para o tratamento.

Quem planeja viajar para o exterior nos próximos meses deve estar atento às restrições de cada país. Mesmo em destinos nacionais, é aconselhável contar com o seguro viagem, pois se trata de uma proteção que proporciona conforto e tranquilidade para enfrentar eventuais imprevistos.

Para a escolha do produto mais adequado, três fatores devem ser considerados:

1 – Perfil da viagem: É importante avaliar, por exemplo, se o destino escolhido é tranquilo ou mais agitado, se envolve alguma atividade radical ou se haverá acompanhantes, entre outros pontos. Esses detalhes são essenciais para que a seguradora possa indicar o produto mais adequado à demanda.

2 – Custo-benefício: O seguro viagem geralmente viabiliza um custo mais acessível em casos de imprevistos, sendo imprescindível para quem planeja viagens internacionais. Por isso, vale conferir todas as coberturas e assistências oferecidas pela seguradora.

3 – Fique atento às assistências: O seguro oferece uma série de coberturas adicionais, como internação hospitalar, despesas odontológicas e intervenções cirúrgicas. Considere todas as opções para contratar o produto mais adequado às suas necessidades.

N.F.

Revista Apólice