No mês em que celebrou 25 anos de existência, a Rede Lojacorr fechou outubro com produção geral (todos os segmentos) de R$ 89 milhões.

O crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior foi de +40,02%, sendo R$ 82 milhões (+40,77%) nos ramos de seguros; R$ 3.8 milhões (-13,10%) em consórcios e R$ 3.1 milhões (+58,26%) nos demais segmentos. Todos os principais ramos comercializados cresceram, com destaque para: RCO 465%, Rural 274%, Transporte 201%, Prestamista 88%, Saúde 44%, Odontológico 43%, Empresarial 42%, Vida 33%, Automóvel 32% e Residencial 24%. No período, foram 22 novas Corretoras de Seguros (PJ’s) que entraram para a Rede.

Em relação às Unidades de Negócios, 55 tiveram alta, com destaque para: Maringá PR, Brasília DF, Florianópolis SC, Campinas SP, Chapecó SC, Sudoeste do PR, Belo Horizonte MG, Triângulo Mineiro MG, Ribeirão Preto SP e Maranhão MA. Do total, cinco Unidades produziram mais de três milhões, 18 Unidades realizaram acima de dois MILHÕES, 32 Unidades superaram um milhão e 10 Unidades ultrapassaram os 500 mil no mês de outubro.

Das companhias parceiras, 95% cresceram, com destaque para: Bradesco, Tokio Marine, HDI, Mapfre, Sompo, Liberty, Zurich, Allianz, Excelsior e Alfa. Das corretoras da Rede, 86% tiveram alta, com destaque para: D B Armelin, Cedro, Ouroseg, Base 01, Oliveira e Passarini, M & K, A3MG, Alvarez, SACS e VHM.

De acordo com o diretor comercial da Rede Lojacorr, Geniomar Pereira, em valores absolutos, esta foi a melhor performance da história dentro de um único mês. “O montante de R$ 89 milhões representa a produção anual inteira de 2012. O feito é muito expressivo, marcado por um desempenho sensacional, o que comprova a força da Rede e sua constante evolução”, valida o gestor.

Referente aos números acumulados em todos os segmentos (seguros, consórcios e demais segmentos financeiros), de janeiro a outubro de 2021, a empresa chegou à marca dos R$ 750 milhões comercializados, estabelecendo um crescimento total neste período de 28,11%.

N.F.

Revista Apólice