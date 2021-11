A Qualicorp ampliou seu segmento de atuação e lança sua plataforma virtual de venda de produtos de seguros: o Qualiseguros. A ferramenta, que funciona como um marketplace, faz parte da estratégia da empresa de oferecer produtos além do seu core business em saúde.

“Temos o plano de saúde como principal linha de negócio da companhia e agora, com o Qualiseguros, estamos oferecendo ainda mais segurança, cuidado e proteção aos nossos clientes”, diz Bruno Blatt, CEO da empresa. Em diferentes frentes de seguros e assistência, a preços bem acessíveis, os consumidores poderão contratar de forma descomplicada e 100% digital uma variedade de seguros.

O marketplace da organização confirma a sua estratégia de transformação em uma empresa multiproduto e multicanal. “A chegada da companhia neste segmento oferecendo seguros demonstra nosso compromisso de atender os clientes nos vários momentos da sua vida”, explica Blatt.

A novidade está disponível para todos os consumidores e oferece, inicialmente, oito categorias diferentes de produtos: assistência pet, seguro para acidentes pessoais, seguro-auto, seguro-celular, seguro de vida, seguro para perda de renda, seguro residencial e responsabilidade civil profissional (proteção destinada a advogados e profissionais da saúde contra eventuais incidentes na rotina de trabalho).

Com vantagens e preços exclusivos, o segurado da Qualicorp encontra no marketplace produtos a partir de R$ 6,60 para contratação. Para contratá-los, basta acessar o site da plataforma ou acessar o portal do cliente e selecionar os produtos desejados

Além de oferecer diversas vantagens e comodidade ao cliente, o Qualiseguros traz ferramentas que facilitam a utilização da plataforma. No site, é possível fazer a simulação da compra e comparar coberturas, assistências e serviços de diferentes seguradoras. Após escolher o seguro que melhor atende suas necessidades, o consumidor conclui a contratação em poucos minutos, de forma 100% online.

A cobertura do seguro passa a vigorar até 24 horas a partir da data de contratação, a depender do produto escolhido. O site conta ainda com um canal de dúvidas e orientações para a compra por meio do WhatsApp.

A Qualicorp selecionou as principais seguradoras do país para ofertar os produtos disponíveis na plataforma, com foco na segurança e na tranquilidade para o cliente. Confira abaixo os seguros disponíveis no Qualiseguros:

Tipo de seguro Descrição A partir de Assistência Pet Serviços para a saúde e bem-estar dos cães e gatos. R$ 34,90/mês Acidentes Pessoais Tranquilidade e apoio financeiro para você e sua família caso aconteçam imprevistos. R$ 19,65/mês Seguro Auto Pay per Use Pague somente o que usar, com ampla cobertura e economia de até 50% no seu seguro auto. R$ 45,00/mês Seguro Celular Tranquilidade para usar o celular em qualquer lugar. Esteja sempre protegido e conte com reparos quando necessário. R$ 25,00/mês Seguro de vida Proteja e garanta o bem-estar do que é essencial para você: sua família. R$ 7,06/mês Seguro Perda de Renda Garantia para quitar suas dívidas, em caso de imprevistos. R$ 6,60/mês Seguro residencial Proteção para o lar por um custo menor do que você imagina. 6 x de R$ 30,50 Responsabilidade Civil Profissional Proteção e Tranquilidade para o dia a dia na carreira de Advogados e Profissionais da Saúde. 10 x de R$ 49,20

