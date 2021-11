A fim de ampliar o relacionamento com os Clientes, a Qualicorp fechou uma parceria comercial com o grupo Orthopride, rede de clínicas voltada à ortodontia e estética dental.

Englobando o conceito store-in-store, como primeiro passo da parceria, a empresa instalará no interior das lojas Orthopride quiosques para comercializar seus produtos e realizar atendimento aos clientes da rede de franquias. O projeto-piloto será iniciado em seis lojas da Orthopride localizadas no Grande Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.

“A parceria com o grupo Orthopride reforça nossa estratégia de transformação da organização em uma plataforma multicanal”, explica Bruno Blatt, CEO da empresa. “A Quali inovou ao oferecer planos odontológicos para quem já tinha o plano de saúde e, agora, planeja oferecer a quem realiza cuidados ortodônticos e estéticos as melhores opções em termos de planos de saúde. Acreditamos que esse é o primeiro passo da parceria e que poderemos explorar outras iniciativas conjuntas em breve, visando sempre maximizar valor para os nossos clientes”.

Para o fundador e CEO do Grupo Orthopride, Alexandre Soares, a parceria com a Qualicorp une duas empresas que prezam por qualidade, atendimento e inovação: “A demanda por serviços de ortodontia só avança e temos certeza de que oferecer nossos produtos para o cliente será um sucesso. Nosso foco é sempre em inovação e, por isso, trabalharemos com o que há de mais moderno em nosso segmento”, diz Soares, se referindo a produtos como o clareamento digital e os alinhadores invisíveis de marca própria da Orthopride.

Richard Magrath, COO do Grupo Orthopride, vai além e acredita que em breve a parceria irá se estender a outras marcas do Grupo. “O projeto com a Orthopride é o primeiro entre o Grupo e a Qualicorp. São muitas as possibilidades e todas pensando nos clientes”, afirma Magrath. O Grupo é dono também das empresas Bodylaser, de depilação a laser, e Face2Face, de harmonização facial.

Elton Carluci, vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos Negócios da Qualicorp, reforça: “Com essa parceria, poderemos passar a oferecer, além de saúde de qualidade, excelentes alternativas de bem-estar aos nossos clientes.”

