A Porto Seguro continua com mais uma semana de ofertas no começo do mês de dezembro. Inicia-se nesta segunda-feira, 29 de novembro, a Cyber Week, que é válida até 5 de dezembro. Durante esse período, clientes terão condições especiais na contratação e renovação de serviços de Carro Fácil, Seguro Bike, Vida ON e descontos para os serviços de Seguro Viagem e nos Centros Automotivos da Porto Seguro.

“A Cyber Week encerra nosso projeto de promoções durante o mês de novembro, mas nossa responsabilidade de gerar boas oportunidades para clientes Porto Seguro continua. Além do mês de ofertas, queremos avançar com mais momentos para aproximar nossa marca de novos públicos”, comenta Rivaldo Leite, vice-presidente Comercial e de Marketing da seguradora.

Confira as ofertas especiais da Cyber Week:

Seguro Bike

Ao fazer a contratação do Seguro Bike durante a Cyber Week, clientes têm 10% de desconto.

Porto Seguro Carro Fácil

Na compra de um veículo seminovo, o Carro Fácil oferece um voucher do iCarros para o cliente vender seu automóvel antigo e ainda permite o pagamento de até 20% de entrada no cartão de crédito. Durante o período da promoção, clientes também poderão receber seu carro em casa através do DeliveryFácil e realizar a documentação e transferências gratuitamente.

Clientes que contratarem o serviço de veículo por assinatura durante a o período da promoção recebem o tanque de gasolina cheio como brinde.

Seguro ‘Vida ON’

Clientes que contratarem o serviço na Cyber Week ganham emissão gratuita de um seguro viagem nacional com até dez dias de duração cada.

Seguro Viagem

Todos os serviços e planos da companhia ficam com 10% de desconto sobre o preço final de comercialização durante o período da promoção.

Centros Automotivos Porto Seguro

Os Centro Automotivos oferecem o serviço de higienização do ar-condicionado de veículos (sem inclusão do filtro) com 30% de desconto para segurados e não segurados da empresa.

N.F.

Revista Apólice