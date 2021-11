Ao buscar um imóvel para alugar, um dos desafios encontrados pelo futuro locatário é a necessidade de um fiador ou cheque caução. É pensando nessas situações que a Porto Seguro conta em seu portfólio com uma solução para substituir essas figuras e dar mais agilidade na hora de fechar negócio. O seguro fiança locatícia da companhia resolve esses dois grandes obstáculos e traz outras vantagens. O produto cresceu 48% em prêmios e 17% em quantidade de vendas nos últimos 12 meses.

Segundo Rodrigo Elorza, gerente de Riscos Financeiros e Capitalização da seguradora, um dos motivos para esse crescimento se deve ao Porto Seguro Aluguel Essencial, solução mais enxuta dentro do portfólio da companhia que completou um ano em setembro. “Nosso objetivo é sempre aprimorar o portfólio a fim de oferecer o melhor ao nosso cliente. O Essencial torna o processo de locação mais simples com uma jornada prática e ágil, indo de encontro com a proposta da Porto Seguro em apresentar soluções flexíveis e eficientes”, explica o executivo.

Para o corretor e imobiliária, o seguro é mais uma opção para agregar seu portfólio aumentando as chances de conversão, o proprietário do imóvel têm mais agilidade no processo da locação além da garantia que os valores dos alugueis serão pagos mensalmente pela Porto Seguro e o inquilino possui a liberdade de escolher o imóvel que desejar e ainda conta com muita flexibilidade no momento de pagar seu seguro.

Além do processo de contratação 100% digital, a aprovação cadastral é muito rápida e simples e se dá apenas com quatro informações do inquilino, o Essencial possui taxa fixa de 8% ou 12% sobre o valor do aluguel, possui Limite Máximo de Garantia de até 18x o valor do aluguel e aceita parcelamentos em até 60x sem juros. Os clientes da Porto Seguro ainda contam com 3 meses grátis do Reppara! e participam de um sorteio anual de R$ 200 mil pelo PortoCap.

“Preocupados em atender à uma demanda cada vez mais latente do mercado, a Porto Seguro vem investindo cada vez mais para aprimorar seus sistemas e promover uma experiência mais fluída e digital aos seus clientes e parceiros. Implantamos recentemente para os clientes de seguro fiança um atendimento via chat 24 horas por dia para serviços rotineiros, deixando o contato mais prático e ágil”, acrescenta Elorza.

Soluções para locação

Com o objetivo de facilitar as demandas e auxiliar o controle das carteiras de imóveis, a Porto Seguro vem investindo em soluções para seus parceiros de negócios, por meio do Portal Soluções para Locação. Nele, corretores e imobiliárias têm acesso à uma plataforma tecnológica que os ajudam com a parametrização da operação, análise cadastral do inquilino, contração dos produtos Fiança tradicional, Essencial e Seguro Incêndio, abertura de sinistros e muito mais.

