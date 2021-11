Com cerca de 48 milhões de automóveis circulando pelo país, a necessidade de contratação de um seguro torna-se iminente. Pensando nisso, a Pier trouxe novos diferenciais relevantes para o membro que optar pelo seguro auto da insurtech, que visa trazer produtos a baixo custo para quem ainda não tem seguro. A startup que já oferecia cobertura de roubo e furto a preço acessível, agora oferece serviço adicional de cobertura contra danos parciais. O produto já possuía um preço 30% abaixo do mercado, com aceitação de carros de motoristas de apps, carros de leilões, entre outros.

O novo serviço começará a valer neste primeiro momento para todo o estado de São Paulo, além da cidade do Rio de Janeiro. Os clientes dessas regiões, que tenham contratado o serviço, poderão acionar a seguradora de qualquer lugar do Brasil. A ideia da empresa é expandir a nova cobertura para todas as praças onde atua com o seguro auto, em breve.

Com um seguro que pode ser contratado a partir de R$ 32,90, o produto já incluía cobertura para roubo e furto, além de guincho, pane elétrica ou mecânica, falta de gasolina, troca de pneu, chaveiro de emergência e estacionamento por uma noite. Além disso, o segurado também pode acionar e utilizar uma assistência todo mês, em qualquer lugar do Brasil.

Importante lembrar que como opções adicionais e valor ajustado, de acordo com o modelo do carro, o membro também já pode incluir cobertura contra PT (perda total) e guincho com quilometragem livre. O seguro é mensal e não anual, como os tradicionais do mercado, podendo ser renovado, mensalmente, e cancelado em um clique , se necessário.

“Nosso maior foco é aumentar a satisfação dos nossos membros. A cobertura contra danos parciais era o pedido mais frequente por parte dos membros e agora, após vários testes, estamos felizes em anunciar essa proteção.”, afirmou Igor Mascarenhas, CEO e Co-fundador da Pier.

