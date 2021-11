A Plamev Pet, plataforma de soluções e serviços em saúde para animais de estimação, anunciou desconto de 80% nos três principais planos de saúde para os pets, como parte da campanha de Black Friday da marca. Os tutores de cães e gatos poderão aproveitar essa promoção durante um mês. A redução no valor valerá por seis meses.

As promoções são para os planos Advance, Platinum e Diamond e para os mesmos planos da categoria baby . Isenção de adesão e reduzimos carência de produtos e serviços de muita relevância para os tutores como castração, limpeza de tártaro e anestesia .

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 62% dos lares do país têm ao menos um pet. Isso faz com que o país seja o segundo principal no mercado pet do planeta.

“Quem tem um bichinho de estimação em casa sabe que eles são verdadeiros integrantes da família. Por isso, nada mais natural que também tenham plano de saúde para evitar imprevistos com custos adicionais e principalmente estimular a prevenção de doenças”, destaca Pedro Svacina, CEO da Plamev Pet.

A empresa, criada em Aracajú, Sergipe, em 2013, atua nacionalmente desde 2019, no mercado pet e tem reforçado a necessidade de cuidados preventivos para garantir a saúde dos pets.

“Com a prevenção e o Check-up semestral, os pets ganham uma sobrevida de até 3 anos”, enfatiza Raphael Clímaco, diretor de saúde da Plamev.

Os Planos

Os planos de saúde pet da Plamev durante a Black Friday têm preços que variam de R$ 14,99 a R$ 404,94. A cobertura depende da modalidade escolhida e inclui desde vacina e exames até custos com fisioterapias, cirurgias e internações. A empresa também oferece planos voltados para pets bebês, com coberturas específicas para essa faixa etária de vida dos animais. A carência varia de acordo com o plano.

“Nossa missão é dar suporte às famílias que têm pet e tornar essa convivência mais duradoura e sem imprevistos desagradáveis com a saúde do animal”, finaliza Svacina.