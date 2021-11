A Minuto Seguros, uma das principais corretoras do País e líder no segmento de seguros online, adquirida recentemente pela Creditas, líder em produtos e soluções financeiras na América Latina, realizou um estudo sobre o valor do seguro auto dos carros mais vendidos no Brasil em outubro, de acordo com a lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Em destaque, estão as seguintes variações nos valores de seguros nas capitais do País, em relação a setembro, dos cinco carros mais vendidos no período:

O Fiat Argo, líder em vendas após estar alocado na quarta posição no mês anterior, apresentou a maior variação em relação ao perfil feminino em Porto Alegre, atingindo R$1927,6 (alta de 44,6). Para o perfil masculino, a porcentagem de aumentos foi discreta nas capitais dos estados SC, RS, ES e DF. A maior redução está em Salvador, com uma queda de 26,8%, a R$1.840,32.

Migrando da sétima para a segunda posição, o Jeep Renegade STD mostrou aumento discreto nas capitais de GO e ES, no perfil masculino. A maior redução ocorreu em Recife, onde atingiu R$2.492,57 (queda de 27%). Já no perfil feminino, houve aumento expressivo em todas as capitais. Em Vitória, onde houve a maior variação, o valor do seguro atingiu R$3.862,19, o que representa um aumento de 89,8%.

O Jeep Compass Limited foi da segunda para a terceira posição nos mais vendidos e apresenta redução no valor do seguro em todas as capitais, exceto em Porto Alegre, no perfil masculino, onde apresenta o valor de R$5.609,79 (alta de 1,9%). Já para o perfil feminino, onde apresentou aumento em sete de 11 estados, o destaque fica com o aumento de 18,3% no RJ, onde atingiu R$6.285,09.

Descendo uma posição na lista dos mais vendidos está o Volkswagen T-Cross. Para o perfil masculino, houve aumento nas capitais de SC, GO e ES. O valor do seguro em Porto Alegre teve uma redução de 42,9%, chegando ao valor de R$2.551,78. Em relação ao feminino, houve redução nas capitais de SP, MG e BA, com a maior variação em Vitória, onde apresentou crescimento de 81,7%, o que representa o valor de R$3.774,41.

O Hyundai HB20, mais vendido em setembro, passou a quinto colocado em outubro. No perfil masculino, houve queda em todas as capitais, exceto as de RS e MG. A maior variação está em Vitória, com 23,4% de redução, atingindo R$1.848,70. Para o perfil feminino, os valores apresentaram aumento em todos os estados. O destaque é para Porto Alegre, onde atingiu R$2.018,97 (alta de 84%).

Perfil feminino

Perfil masculino

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine, Zurich e Youse.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

*As cotações utilizadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras.

K.L.

Revista Apólice