O mercado animal está cada vez mais competitivo, com grandes players disputando por espaço em seus determinados nichos. Diante desse cenário, nasceu o Meu Pet Club, uma startup curitibana de Health Pet focada na saúde animal como benefício para as famílias que consideram seus animais de estimação como parte da família.

Como demonstração do potencial desse mercado, pesquisas mostram que 46,1% dos lares contam com pelo menos um cachorro e 19,3% das casas contam com pelo menos um gato, de acordo com os dados de 2019 da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com essa nova realidade, cria-se a chamada “família inter espécie”, um novo grupo familiar composto por pessoas que reconhecem e legitimam seus animais de estimação como membro da família. Dentre os donos de animais, 78% das gerações X e Y (entre 30 e 45 anos) consideram o pet como filhos.

“Como diferencial proporcionamos liberdade para nossos clientes e seus pets que podem ser atendidos em qualquer lugar do Brasil, tudo isso graças à dinâmica de nosso serviço que é realizado através de reembolso, sem necessidade da clínica ser credenciada”, explica Otto Marques, CEO e sócio-diretor da startup.

Tecnologia aliada à saúde pet

Para trazer inovação no mercado de planos para saúde pet, a startup aposta na tecnologia para atender os tutores de pets. Em breve, será possível comprar e administrar os planos de forma online, através do site e aplicativo, de forma facilitada.

“Nossos clientes poderão realizar a solicitação de reembolso, o acompanhamento do plano contratado, do vencimento das vacinas, vermífugos e muito mais, tudo na palma da mão”, complementa Marques.

Cumprindo a premissa do propósito da startup, “mudar a vida dos pets e ajudar na vida de quem cuida”, a grande preocupação é com que os valores sejam acessíveis a todos. Os planos começam com mensalidades de R$ 24,90 (Emergencial), com coberturas que abrangem o dia a dia do animal (como consultas com veterinários), e seguem até R$ 319,90 (Top), que cobrem até hotel pet e banho ou tosa.

Para aderir os planos, o pet deve ter menos de 8 anos e estar com a carteirinha de vacinação atualizada. Os planos tem duração de 12 meses, com carência mínima de 48 horas. Os limites de uso variam de acordo com o plano escolhido. “A principal ideia sempre foi criar um serviço de excelência, com base na liberdade de escolha do cliente. Nosso objetivo é criar uma solução que cuidasse da saúde dos pets da melhor maneira possível, deixando os pais e mães de pet seguros, sem surpresas desagradáveis em caso de emergência”, explica Adilla Teixeira, gerente de produto da empresa.

