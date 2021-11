A rede de clínicas Meu Doutor Novamed, do Grupo Bradesco Seguros, lançou o Programa Pós-Covid-19, para atendimento especializado aos pacientes que enfrentam as sequelas da doença.

Começando por três unidades em São Paulo (Paulista, Guarulhos e Osasco), e em seguida chegando ao Rio de Janeiro (Centro, Botafogo e Méier), Porto Alegre e Curitiba, a iniciativa conta com oito clínicas, que foram adaptadas e ganharam espaços e equipamentos de fisioterapia, RPG e fonoaudiologia dedicados ao tratamento do pós-Covid.

Com um modelo de atuação que visa o cuidado integral do paciente, o objetivo da Meu Doutor Novamed é fazer todo o acompanhamento e tratamento com atendimento multidisciplinar, com enfoque no reestabelecimento total da saúde de quem enfrenta as sequelas da doença.

Para isso, além da adaptação das clínicas, a Meu Doutor Novamed instituiu um protocolo de atendimento, onde conta com a atuação da equipe multidiscplinar com o objetivo de reestabelecer a saúde pós doença. Profissionais como médicos da família, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, enfermeiros e psicólogos fazem parte da equipe coordenada de atendimento assistencial aos pacientes acometidos por sequelas da Covid, para prestar atendimento em todas as unidades.

“A síndrome pós-Covid é uma condição nova que impacta diversos aspectos da saúde dos pacientes e exige um tratamento coordenado e completo. A adaptação das clínicas do Meu Doutor Novamed vem para atender essa nova demanda e faz parte da rede de apoio criada pela Bradesco Saúde e pela Mediservice aos beneficiários”, destaca Thais Jorge, diretora da Bradesco Saúde.

Pesquisas e monitoramento de pacientes evidenciam necessidade de cuidados

De acordo com pesquisa da Imperial College, qualquer caso assintomático, leve ou grave de Covid-19, e independentemente da variante, conta com um risco de 10% a 20% de desenvolver síndrome pós-Covid.

Entre os que precisam de internação, a incidência de sequelas tende a ser maior. Um monitoramento da Bradesco Saúde e da Mediservice com os beneficiários internados por conta da doença aponta que 45% retornaram para o tratamento da síndrome pós-Covid ou Covid longa.

Para apoiar os pacientes na compreensão das sequelas da Covid-19, a seguradora e e a Mediservice disponibilizam, no hotsite sobre o coronavírus, a cartilha “Síndrome Pós-Covid”, que reúne informações detalhadas sobre as principais consequências, sintomas e tratamentos indicados.

