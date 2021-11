A Marsh Brasil e a Rodobens, uma plataforma de serviços financeiros alavancada por um ecossistema de varejo automotivo, fecharam uma parceria para ofertar no mercado serviços únicos de seguros e consultoria em gestão de riscos logísticos. A aliança estratégica entre as empresas, que têm grande experiência no segmento de transporte e logística, trará benefícios mútuos como a ampliação de negócios e novas opções de produtos e serviços para a base de clientes.

“A alta especialização da Rodobens na logística brasileira, combinada com as soluções globais, recursos e capacidade de colocação customizada de riscos da corretora Marsh permitirá que os clientes de ambas as empresas tenham acesso a soluções integradas e inovadoras com mais facilidade e que atendam suas necessidades específicas com maior eficiência”, afirma Sérgio Caron, diretor de Marine e Cargo da Marsh Brasil.

“Com as duas empresas atuando de maneira estratégica para oferecer novos produtos de seguros com gerenciamento de riscos, vamos potencializar nossas capacidades de fornecer serviços diferenciados a todos os agentes da cadeia logística, contribuindo de forma mais efetiva para a redução do custo total dos riscos envolvidos nas atividades”, complementa Luis Guilherme Figueiredo Vilela Santos, diretor comercial da Rodobens.

Os executivos explicam que, com a parceria, o mercado ganhará mais soluções integradas, alternativas de colocação de riscos e mais expertise em logística. Em soluções integradas, os clientes terão um mapeamento da cadeia produtiva e fluxos logísticos para ampla análise de riscos de transportes e armazenagem e, ainda, treinamento para as equipes diversas a respeito do programa de seguros e procedimentos em eventuais sinistros.

A parceria traz também para as grandes e médias empresas de transporte e logística alternativas de colocação de riscos. “Nossa corretora mapeou algumas oportunidades, para colocação de riscos complexos de aceitação das companhias seguradoras, em função da criticidade dessas operações. O perfeito alinhamento entre análise e gestão dos riscos, com acesso a capacidades de subscrição local e internacional, permite o desenvolvimento de opções de coberturas de seguros”, diz Santos.

No terceiro pilar da proposta de valor, os clientes vão se beneficiar de toda uma expertise em logística. “Entender com profundidade a atividade logística das empresas é fundamental para se desenhar apólices customizadas, cláusulas particulares diferenciadas e produtos específicos que vão ao encontro das reais necessidades dos clientes”, afirma Caron.

A Marsh tem larga experiência em programas de seguros para embarcadores e transportadores, com ênfase em gerenciamento de riscos, bem como na negociação e colocação de seguros de transportes junto ao mercado segurador nacional e internacional. A companhia administra apólices de transporte nacional e internacional de mais de 800 empresas (Embarcadores e Transportadores), entre as quais as maiores empresas instaladas no Brasil. A organização é hoje a maior corretora de riscos patrimoniais do mercado brasileiro.

Destacando a eficiência da gestão de riscos, segundo Sérgio Caron da Marsh, nos clientes que foram instalados comitês de gerenciamento de riscos houve uma redução de, pelo menos, 25% de sinistros.

A sinergia desta parceria se reflete também na sólida presença da Rodobens no segmento de transporte por meio de sua corretora de seguros, que possui 20 anos de experiência em gerenciamento de riscos. A empresa possui um amplo portfólio de serviços financeiros suportados por um ecossistema sinérgico de rede de concessionárias próprias de automóveis e veículos comerciais, que dão ao cliente confiança e segurança dos produtos adquiridos.

