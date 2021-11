O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) firmou convênio com a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) para que a entidade atue na certificação de cursos voltados para profissionais do seguro rural. O Acordo de Cooperação Técnica (ACT) nº 131/2021 foi publicado no Diário Oficial da União do último dia 17.

A acreditação é obrigatória para instituições que desejam oferecer cursos com certificados válidos no âmbito do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). O processo garante que a qualidade dos cursos seja respeitada e contribuirá para capacitar os peritos e demais profissionais que atuam direta ou indiretamente com o atendimento aos agricultores participantes do programa.

O Acordo de Cooperação Técnica com a FenSeg deve fomentar o aumento da qualidade dos serviços ofertados pelos profissionais que atuam com seguro rural no Brasil. “O produtor precisa de um atendimento de excelência, desde o momento da comercialização da apólice, quando deve ser explicado de forma detalhada as coberturas e demais características do produto, até uma possível vistoria em caso de sinistro. Garantir isso é um grande avanço para os produtores rurais”, afirma Pedro Loyola, diretor do Departamento de Gestão de Riscos da Secretaria de Política Agrícola do Mapa.

Com a expansão do mercado de seguros agrícolas, cresce a preocupação das empresas em garantir a qualidade do atendimento aos segurados, principalmente quando se trata das atividades de campo. O trabalho inclui a realização de vistorias por peritos especialistas, para verificação das lavouras ou apuração de perdas causadas por eventuais sinistros.

“Expandir a capacidade de atendimento no campo, com o aumento do número de peritos capacitados, garante a qualidade e a segurança necessárias ao negócio. Esse tem sido um grande desafio para o mercado segurador. Assim, o acordo de cooperação firmado entre o Mapa e a FenSeg vem ao encontro dessas necessidades. Buscamos a excelência do atendimento de campo, adequando o equilíbrio entre capacidade, padrão e qualidade dos serviços prestados por esses profissionais”, explica Daniel de Pauli, coordenador do grupo de trabalho de Sinistros Rurais da FenSeg.

As instituições interessadas em ofertar cursos com certificação devem entrar em contato com a Federação pelo telefone (21) 2510-7770 ou pelo e-mail [email protected]

N.F.

Revista Apólice