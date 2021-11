A Lockton anunciou a chegada de Ciro Jacob, novo diretor de Serviços e Inovação para Benefícios.

Com mais de 27 anos de experiência profissional no setor de tecnologia de seguros e mercado financeiro, Jacob integra o time com o objetivo de alavancar o processo de transformação digital da instituição. “Minha principal meta é consolidar o projeto a partir do desenvolvimento de soluções inovadoras, utilizando tecnologias de ponta, visando a aperfeiçoar ainda mais a excelência operacional da corretora.”, explica.

O executivo é graduado em Administração de Empresas com ênfase em Marketing pela Universidade Paulista, cursou o MBA na Fundação Getúlio Vargas com ênfase em Finanças Empresariais e possui especialização em Transformação Digital pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e em Empreendedorismo pela Babson College.

Ao longo de sua carreira, teve passagem por grandes empresas, como Aon, Qualicorp, Itaú, Bradesco, Santander, Sul América, Unimeds, Zurich GI e Life e outras.

Entre os destaques, o diretor atua com profundo conhecimento em produtos e processos de comercialização e de BackOffice de produtos de saúde e de benefícios, além de ser referência em inovação e em gestão de benefícios tradicionais e flexíveis. “Estou muito feliz por fazer parte deste time de excelentes profissionais, principalmente numa empresa arrojada como a Lockton”, conclui Jacob.

