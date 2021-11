A Liberty Seguros comemora, em 2021, o aniversário de três anos do Cresça com a Liberty, programa criado pela companhia para desenvolver os corretores e contribuir para o crescimento de suas carreiras. Para celebrar a conquista, a seguradora realizou uma série de ações que impactaram mais de 6300 parceiros no mês de outubro.

A comemoração contou com palestras sobre diversidade, transformação digital e o lançamento do novo produto auto Aliro POP, da Aliro Seguro, marca da empresa criada para clientes em busca de seguros acessíveis, mas sem abrir mão da qualidade. As lives contaram com a presença de lideranças de áreas variadas da seguradora e especialistas nas pautas abordadas. Ao final de cada live, a companhia realizou quizzes entre os corretores participantes, que renderam aos ganhadores prêmios como dispositivos Echo, com Alexa, da Amazon, vouchers de combustível para utilizar em postos Shell e bicicletas exclusivas.

Desde a criação do programa, em 2018, o Cresça com a Liberty já desenvolveu muitos corretores por meio dos 191 cursos ativos na Plataforma de Treinamentos, sendo 62 lançados apenas em 2021, webinars e campanhas, e a empresa está sempre em busca de novidades e tendências que podem beneficiar e informar os parceiros.

Ao longo de 2021, a seguradora lançou diversas ações para corretores como parte do programa, como o Acelera no Vida, projeto de capacitação dos parceiros com foco no seguro de vida, que está em sua terceira turma vigente. Até o fim do ano, a companhia espera formar 100 especialistas no segmento. Além disso, a seguradora trouxe regularmente especialistas de diferentes segmentos para mediar os eventos online da companhia, como o webinar de transportes, que contou com a participação do professor da Funenseg Vanderlei Moghetti; e promoveu uma roda de conversa sobre o setor de residência, que se transformou em um podcast.

Além das iniciativas para desenvolver os corretores, a Liberty Seguros mantém um relacionamento próximo com os parceiros, que há anos contribuem na co-criação de produtos e trazem sugestões para a companhia melhorar cada vez mais os processos e ferramentas. Um bom exemplo dessa parceria é o Café com Presidente, em que a CEO da seguradora, Patricia Chacon, se reúne com corretores de diferentes estados do país para discutirem os atuais desafios, novos projetos e as demandas específicas de cada região.

Outra forma de fomentar as vendas dos corretores, além de ajudá-los a expandir seus negócios e ampliar os conhecimentos sobre o mercado é por meio de campanhas de incentivo. Este ano, por exemplo, a empresa lançou a Cresça com o Vida, com foco no segmento de vida, e a Residência Premiada, que gira em torno de produtos residenciais.

“O Cresça com a Liberty comemora três anos e estamos muito orgulhosos, pois a seguradora trabalha constantemente para trazer novidades para os parceiros, além de capacitar e desenvolvê-los da melhor forma possível. Queremos comemorar os próximos aniversários da mesma forma: crescendo lado a lado”, afirma Marcos Machini, vice-presidente Comercial da companhia.

