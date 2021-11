O mercado de seguros está cada vez mais consolidado e o aumento da procura dos serviços teve alta nos últimos anos, sendo que em 2021 o crescimento foi de 14,4%, segundo dados da CNseg (Confederação Nacional de Seguros). Com essa crescente, aumentaram as demandas, burocracias e concorrência desleal com o digital. Pensando nisso, a Líbero Seguros anunciou o programa Canal Corretor, rede de franquia que garantirá aos seus franqueados um completo ecossistema, projetado para ampliar as vendas no formato tradicional e inserir o corretor no mundo digital.

O objetivo da primeira insurtech de seguros com a rede de franquias é garantir que o corretor seja mais que um solucionador de problemas e sim um fechador de negócios, aquele que consegue oferecer para o cliente um leque de opções.

“Criamos o Canal do Corretor pensando em facilitar o dia a dia dos pequenos e médios corretores, pois atualmente, 60% do tempo é gasto com processos administrativos, sinistro, entre outras demandas burocráticas”, afirma Tiago Souto, Co-Founder da empresa.

O programa garante diferenciais exclusivos, como, por exemplo, backoffice na execução de todas as atividades burocráticas, jornada completa na emissão da Apólice, acompanhamento de parcelas, assistência e Sinistro 24hs. “O corretor será responsável apenas pela parte comercial, das demandas burocráticas, a insurtech tomará conta”, comenta Souto.

Outro aspecto importante é que o franqueado terá uma plataforma 100% digital, com tecnologia que permite a inserção do corretor para o ambiente digital. “O corretor terá página própria, com seu nome e logomarca, garantindo que possa operar em campanhas de marketing digital, ampliando exponencialmente sua carteira de clientes. Além disso, estará pronto para entregar as melhores soluções de forma rápida e descomplicada”, explica o sócio.

Financeiro

Além dos diferenciais de negócio, a nova franquia também apresenta diferenciais financeiros. A Líbero está apresentando uma tarifa diferenciada para este lançamento, descontos especiais para negociação e ainda participar de todos os bônus oferecidos pelas seguradoras.

“O corretor ganhará também isenção total no sistema de Gestão e Multicálculo Quiver, receberá treinamento comercial e conteúdo para marketing digital personalizado. Outro ponto importante é que o atendimento, via WhatsApp, será de 24hs”, afirma Peterson Freitas, sócio da empresa.

O franqueado ainda terá a liberdade de continuar usando a sua marca própria. “Estamos trazendo todas essas vantagens, pois está em nosso DNA a inovação e, acreditamos que estamos inovando e ressignificando o mercado de seguros”, complementa Souto.

Modelos de negócio

Além do modelo Canal Corretor, com isenção total da taxa de franquia, a Líbero oferece outros dois modelos de negócio, home office e loja física para quem ainda não é do ramo e quer se tornar um corretor.

No Home Office a taxa de franquia é de R$19 mil e o franqueado pode trabalhar de casa, com sua própria estrutura e não precisa investir muito para isso.

Já no modelo loja física, o investimento inicial é de R$34 mil, sendo indicado para empreendedores que buscam uma estrutura aprimorada, com padronização do local, visibilidade, crescimento rápido e faturamento acima de R$100 mil por mês.

O franqueado terá suporte total e acompanhamento próximo da franqueadora, direcionando os nichos com maior potencial de atuação. “O setor de seguro é um dos mais promissores para se investir, por vários fatores: ótima margem de lucro, Recorrência, Zero Estoque, mercado pouco explorado”, finaliza Souto.

N.F.

Revista Apólice