A Ituran Brasil anunciou uma parceria estratégica com a startup de mobilidade urbana de carsharing e carpooling MobLab, formando uma joint venture voltada na implementação de soluções tecnológicas de mobilidade, a IturanMob.

“Com a retomada econômica no pós-pandemia, soluções de mobilidade ganharão mais espaço dentro de um novo modelo que ofereça elevado nível de conforto, maximização de ocupação dos veículos e segurança”, destacou o CEO da Ituran Brasil, Amit Louzon.

A joint venture unirá a tecnologia de hardware e software das duas empresas para oferecer diferentes soluções de carsharing e carpooling ao mercado. Inicialmente, o foco será o mercado B2B (locadoras e frotas empresariais), mas em breve a nova empresa terá iniciativas para o mercado B2C, como compartilhamento de carro próprio e outras soluções.

“Esse movimento de mercado ajudará a Ituran Brasil a avançar ainda mais no segmento B2B. Neste ano, vamos registrar um crescimento de 50% no segmento B2B, como um todo, em comparação do 2020. A expectativa para 2022 é de um avanço de 35%”, prevê Louzon.

“O compartilhamento corporativo de veículos se torna cada mais latente, dado ao aumento no ticket médio de locação e na elevação do preço do veículo 0KM. O segmento de locação de veículos para pessoa física sofreu pouca evolução nos últimos 30 anos, sendo que, dado ao valor do bem entregue ao cliente, os processos ainda são burocráticos, lentos e com demasiada utilização de papel. A IturanMob romperá essa barreira”, ressalta o CEO da MobLab, Paulo Henrique ‘PH’ Andrade, que também comandará a nova empresa.

Por meio das soluções da joint venture, o consumidor poderá fazer todo processo de locação de veículos de maneira digital. Além disso, a tecnologia também permite, por exemplo, a abertura e fechamento do veículo de forma digital e muito segura. “Estamos convictos que o produto irá enriquecer ainda mais o nosso portfólio e, mais que isso, estamos confiantes no sucesso de mais essa solução para o mercado automotivo”, pontuou Louzon.

De acordo com um estudo global da consultoria Industry Research, o mercado global de aluguel de carros deve crescer a uma taxa anual de 17% até 2024. A estimativa é de que ele movimente uma receita de mais de US$ 103,75 bilhões no período. “O Brasil tem potencial de avançar muito nesse modelo de negócios que, por meio da tecnologia e carros elétricos, facilitarão ainda mais a vida do usuário”, diz Louzon.

A solução funcionará a partir de aplicativos para Android e iOS. O produto da IturanMob está ancorado dentro de uma tendência de que uma parcela da população evitará o transporte público por um tempo, para fugir de aglomerações. Neste sentido, a Ituran já se prepara para uma demanda maior neste segmento. “Carros elétricos para deslocamento, até devido ao alto custo de combustíveis, serão uma opção viável. Como nosso DNA é inovação, novamente, sairemos na frente com esse novo modelo de negócios”, finalizou o CEO da Ituran Brasil.

O Grupo faturou US$ 135 milhões no primeiro semestre de 2021. Em todo o ano de 2020, o faturamento foi US$ 245,5 milhões.

N.F.

Revista Apólice