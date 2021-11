Não há mais dúvidas hoje sobre os impactos da pandemia da Covid-19 no mercado segurador. O aumento na busca por seguros de vida é um exemplo. Só nos primeiros seis meses de 2021, essa modalidade de seguro arrecadou R$ 10,9 bilhões em prêmios, número 19,3% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, segundo dados da Confederação Nacional de Seguradoras (CNSeg). Uma empresa que tem observado e acompanhado esse movimento é a Bria, uma das insurtechs aceleradas pela Nion Network, que acaba de atingir a marca de 70 mil vidas beneficiadas com a sua jornada digital.

Thiago Soares, CEO da Nion, mentor e deputy CEO da insurtech Bria conta que o crescimento rápido já era algo esperado. Ainda assim, conquistar 70 mil vidas foi uma surpresa bastante positiva. “Principalmente pelo tempo e validação do modelo de negócio. Nesta velocidade, temos excelentes perspectivas de futuro no mercado brasileiro e já pensamos também no mercado internacional”, afirma. O diferencial da Bria, segundo ele, está em oferecer uma jornada inteligente all-in-one com oferta digital, inteligência em subscrição por intermédio de integração rápida de APIs, bem-estar e gamificação, atrelada à jornada atual dos clientes B2B2C.

Para o deputy CEO da Bria, não há dúvidas de que a pandemia mudou as perspectivas em avaliação de risco, dinâmica de negócio e preferência de coberturas. “Nós tivemos uma feliz percepção em relação a novos conceitos sobre atendimento digital de bem-estar e mudanças rápidas sobre as preferências dos clientes. Sem contar que quase todos os clientes viraram digital da noite para o dia”, acrescenta Thiago Soares.

Atualmente, a insurtech possui parcerias com inúmeros players do mercado segurador e permite que cada empresa possa oferecer aos seus clientes uma experiência de jornada inteligente em seguros de pessoas, acidentes pessoais, proteção financeira e muito mais. “Nosso objetivo é manter o modelo de otimização de canais alternativos, como fizemos recentemente com a rede varejista Camisaria Colombo”, explica Thiago. Com a jornada inteligente da Bria, a empresa lançou o Colombo Consulta, serviço de telemedicina com auxílio funeral e seguro de vida.

Sabemi Seguros, OXXY Seguradora, Stere.io, KOVR, Grupo Fontes e AMF Promotora são outros exemplos de empresas que utilizam soluções inteligentes em seguros e bem-estar da Bria. Entre os players do mercado de saúde, destacam-se, ainda, as parcerias com Crefito-10, Asq Saúde, TEM Saúde, entre outras.

Com um faturamento consistente nos últimos meses, a insurtech Bria deve manter um crescimento constante de 30% ao mês e tem a expectativa de atingir um faturamento recorrente de R$ 500 mil já no primeiro trimestre de 2022, figurando entre as principais insurtechs de inteligência de subscrição em seguros de pessoas. Atualmente em rodada de investimentos seed, a insurtech conta com investidores nacionais e internacionais e negociações que devem ser concluídas logo nos próximos meses.

K.L.

Revista Apólice