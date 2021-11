Estão abertas as inscrições no site do 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros. Para garantir sua presença, acesse https://www.congressodoscorretores.com.br/

Organizados pela Fenacor, em parceira com o Sincor-SP, o 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e a 21ª Exposeg serão realizados entre os dias 03 e 05 de março de 2022, no Royal Palm Plaza, em Campinas (São Paulo), considerado o mais completo resort para eventos de grande porte do País.

Por medida de segurança e para garantir maior tranquilidade aos congressistas, o número de participantes será limitado a 3 mil pessoas, o que representa 50% da capacidade do local escolhido para o Congresso.

Por essa razão, a Fenacor recomenda que os corretores de seguros garantam sua presença o quanto antes. Corretores de seguros, pessoas físicas ou jurídicas, associados aos Sincor’s filiados à Fenacor têm valores diferenciados para a inscrição. As mesmas condições especiais são asseguradas aos corretores de seguros do Amapá, Ceará e Rio de Janeiro associados ao Ibracor.

Em ambos os casos, após acessar o site, basta clicar em “EU SOU UM CORRETOR ASSOCIADO (PF)” OU “MINHA EMPRESA É ASSOCIADA (PJ)”. Os demais corretores de seguros deverão acessar o espaço “EU SOU UM CORRETOR NÃO ASSOCIADO (PF/PJ)” para fazer sua inscrição.

Há ainda uma área para inscrições de “OUTROS PROFISSIONAIS – NÃO CORRETOR”.

No site, além das inscrições, também é possível obter todas as informações sobre hospedagem, programação e consulta à relação das seguradoras que estarão presentes na 21ª Exposeg.

K.L.

Revista Apólice