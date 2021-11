A HDI Seguros acabou de lançar um novo aplicativo destinado aos corretores. O app HDI Corretor já está disponível para download, podendo ser utilizado em smartphones com sistemas IOS e Android. Com interface moderna e intuitiva, a ferramenta foi desenvolvida especialmente para os corretores, com o objetivo de trazer ainda mais praticidade e agilidade para o seu dia a dia, auxiliando na gestão de tarefas diárias e permitindo redução de tempo de reposta ao cliente. Por meio de uma home modulável, a plataforma coloca na mão do corretor, literalmente, todas as informações sobre sua carteira de clientes e permite a ele acesso rápido à seguradora e ao segurado.

De acordo com Murilo Riedel, presidente da seguradora, o aplicativo complementa a estratégia de inovação adotada pela empresa, que é a de empregar tecnologia para levar comodidade e agilidade a parceiros e clientes. “Nessa nova versão do aplicativo, melhoramos usabilidade e layout, e implementamos diversas funcionalidades. O objetivo é que o corretor possa trabalhar pelo celular, realizando cotações e acompanhamento de sinistros, entre outras funções, que dão a ele maior controle sobre seu negócio”, explica.

O HDI Corretor foi criado com o propósito de ser um aplicativo de gestão de tarefas, que são organizadas numa matriz de tempo, estabelecendo prioridades. As informações trazem insights ao profissional que o ajudam nas tomadas de decisão do seu cotidiano. As tarefas da página inicial levam o usuário para uma visão de calendário e suas principais interações ficam registradas. Há também atalho para consulta de proposta, acesso à carteirinha de cada cliente, opção de compartilhamento de suas informações com o segurado, chat integrado ao WhatsApp, lista de apólices contratadas, sugestões de oferta para o corretor enviar a clientes.

Revista Apólice