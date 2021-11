A HDI Seguros anunciou o lançamento do HDI Auto Básico, produto que pode ser até 25% mais barato que o seguro tradicional de um veículo e é voltado principalmente para quem ainda não conta com a proteção e tranquilidade que o seguro de carro proporciona.

O novo produto busca simplificar a contratação do seguro de automóveis no Brasil e democratizar o segmento, que ainda vê 70% da frota brasileira sem estar protegida contra eventuais problemas. “Para muitas famílias, ter um carro é uma conquista de um patrimônio muito caro e importante para promover conforto e qualidade de vida. Com o produto, pretendemos dar suporte a essas pessoas que sempre sonharam em ter um seguro. Vamos oferecer segurança e garantia a preços mais baixos”, diz Mauricio Galian, vice-presidente Técnico da seguradora.

O HDI Auto Básico surge a partir da vontade da Susep em simplificar o seguro de automóveis no país. Com a divulgação da circular 639, as seguradoras passaram a ter mais flexibilidade para desenvolver e comercializar produtos que atendam às necessidades do cliente. “Sabemos que para grande parcela da população brasileira, o atual momento é de corte de despesas. Trazer esse produto de menor desembolso ao cliente é permitir que ele consiga economizar e ter tranquilidade em saber que o carro está protegido”, avalia Galian.

Com a chegada do novo produto, a companhia oferece ao cliente coberturas e assistências essenciais para a rotina do motorista. O HDI Auto Básico conta com cobertura para colisões, roubo/furto e incêndio; proteção de acessórios e vidros; carro reserva; e uma série de assistências que podem ser acionadas 24h como guincho, chaveiro e auto socorro.

De olho no segmento de motoristas que ainda não têm seguro de automóvel, o produto aceita carros de passeio ou picapes leves de 4 a 20 anos de idade e com valor de até R$80 mil. A novidade no portfólio de seguros auto da seguradora também mira combater o crescente avanço da proteção veicular, serviço não regulamentado e que não dá garantia ao consumidor “Quase 5 milhões de brasileiros contratam um serviço e acham que estão protegidos, quando a realidade não é essa. Nosso produto quer não apenas possibilitar a chegada de novos entrantes no mercado de seguro, mas, principalmente, dar segurança ao consumidor”, afirma Galian.

O atraente custo-benefício do HDI Auto Básico é possibilitado através do uso de peças compatíveis no caso de reparos do veículo. Para os sinistros, a companhia também vai direcionar os clientes que precisem de atendimento para uma robusta rede referenciada de oficinas, presente em todo o país.

Quem também vê com bons olhos a novidade apresentada pela HDI são os corretores. Jorge Cordeiro, da CJC Corretora, está animado em poder expandir a carteira e conquistar novos clientes. Para se ter uma ideia, segundo o Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores), a idade média dos automóveis que rodam o Brasil é de 10 anos. “A opção que a HDI apresenta ao mercado é um ótimo caminho para os clientes que, agora, vão poder ter um seguro de carro e também é muito positiva para nós corretores. Vamos conseguir atender a novas fatias de mercado. Principalmente o das pessoas que pelo preço acabam buscando outros meios para proteger o carro. Nessa equação, todos ganham. Clientes, seguradora e corretores.”, comemora o corretor.

Para fazer o pagamento do seguro, os clientes podem escolher pelo parcelamento em até 10x. As opções sem juros são: 10x no cartão de crédito, 6x no débito em conta e 1x no boleto.

A empresa também disponibilizará pronto atendimento de qualidade aos clientes do HDI Auto Básico. Com uma variedade de canais digitais à disposição, os novos clientes podem em poucos toques ou cliques acionar coberturas e assistências para solucionar imprevistos.

Para isso, basta que o segurado acesse o Portal do Segurado pelo próprio site ou aplicativo para dispositivos IOS e Android. A companhia ainda oferece serviço completo de Assistência 24 horas por WhatsApp e Facebook Messenger.

N.F.

Revista Apólice