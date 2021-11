O mercado de seguros em Goiás figura entre os que mais crescem e se desenvolvem no Brasil. Segundo dados estatísticos da Susep, de janeiro a agosto deste ano, a receita de prêmios apurada no estado somou quase R$ 5 bilhões, o que representou um incremento da ordem de 28% em comparação aos oito primeiros meses de 2020. No mesmo período, o mercado nacional registrou crescimento de 16%, para R$ 175 bilhões.

Até agosto, o mercado goiano devolveu para a sociedade local, na forma de indenizações, benefícios ou sorteios, algo em torno de R$ 2 bilhões. Isso significa que, nos oito primeiros meses do ano, o setor injetou na economia de Goiás, por dia, cerca de R$ 8 milhões.

Dados oficiais indicam também que a profissão de corretor de seguros é cada vez mais desenvolvida e valorizada em Goiás. E atrai cada vez mais pessoas altamente qualificadas, como indica a base de dados da Susep.

Somente nos últimos quatro anos, entre novembro de 2018 e o mesmo mês em 2021, o número de registro de corretores de seguros, pessoas físicas e jurídicas, cresceu mais de 32% em Goiás.

Esse percentual é muito maior que aqueles registrados, por exemplo, em São Paulo e Rio de Janeiro, onde a soma de corretores de seguros registrados cresceu 18% e 10%, respectivamente, no mesmo período comparado.

A valorização do Corretor tem como principal pilar o trabalho sério, responsável e proativo das diretorias do Sincor-GO, que ao longo dos últimos anos vem atuando em plena sinergia e total entrosamento com as maiores e principais entidades do mercado, seja a ENS, responsável pela formação, qualificação e treinamento profissional; a Fenacor, que lidera a organização econômica e defende os grandes interesses da classe; e o Sicoob CredSeguro, que, por ser uma grande e respeitada instituição financeira (fomentada e estruturada ao longo dos últimos 20 anos pelo ecossistema do Sincor-GO), que disponibiliza acesso as melhores linhas de crédito e maior tranquilidade financeira para a atuação da categoria, na prospecção de negócios e atendimento aos clientes.

Graças a essa grande parceria e atuação sinérgica e harmônica estabelecida entre o Sincor-GO e instituições como ENS, Fenacor e Credseguro, dentre outras, conseguimos tantos avanços e conquistas para a categoria e o setor em Goiás.

* Por Armando Vergilio, presidente da Fenacor